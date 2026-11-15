Na Morzu Czarnym w pobliżu rumuńskiego portu Sulina drony uderzyły w dwa statki handlowe. Na pokładach obu jednostek wybuchły pożary, które ugasiły załogi; nie ma poszkodowanych — poinformowało rumuńskie Ministerstwo Obrony.

Dwa uderzenia w ciągu 35 minut

Według News.ro, na które powołuje się Anadolu Agency, około godziny 21:10 czasu lokalnego dron uderzył w pływający pod grecką banderą tankowiec naftowy Evia Petrol V. Statek znajdował się cztery mile morskie na wschód-południowy wschód od Suliny.

Około 35 minut później, o 21:45, dron uderzył w masowiec Marsol, który znajdował się pięć mil morskich na południowy wschód od Kanału Sulińskiego. Na pokładzie statku również wybuchł pożar.

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Myśliwce F-16

Rumuńskie wojskowe systemy radarowe wykryły cel powietrzny na wschód od Wyspy Węży. Do obserwacji sytuacji z 86. Bazy Lotniczej w Fetești wysłano dwa myśliwce F-16.

Rumunia jest członkiem NATO i graniczy z Ukrainą. W obliczu wojny agresywnej Rosji przeciwko Ukrainie kraj wielokrotnie wysyłał myśliwce i wydawał publiczne ostrzeżenia przed zagrożeniami z powietrza w pobliżu swojego terytorium.

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