Drugi chiński wycieczkowiec zakończył pierwszy rejs próbny — ECNS

W Kantonie w Chinach drugi duży statek wycieczkowy zbudowany w kraju, Adora Flora City, zakończył pierwszy rejs próbny. 12 listopada jednostka przybyła do Międzynarodowego Portu Wycieczkowego Nansha przed dziewiczym rejsem zaplanowanym na 22 listopada, podaje ECNS.

Testowanie systemów i usług

Podczas pierwszego rejsu próbnego na statku przeprowadzono serię testów symulujących normalną eksploatację. Obejmowały one bezpieczeństwo morskie, koordynację między jednostką a służbami lądowymi, a także systemy i usługi pokładowe, w tym gastronomię, zakwaterowanie i rozrywkę.

Adora Flora City ma długość 341 metrów, 2 130 kabin i apartamentów oraz może przewozić do 5 232 pasażerów. Pojemność brutto jednostki wynosi 141 900. Liner jest bliźniaczą jednostką Adora Magic City, pierwszego dużego statku wycieczkowego zbudowanego w Chinach.

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Kolejny rejs próbny do Hongkongu

Od soboty do poniedziałku jednostka ma odbyć kolejny rejs próbny na trasie Kanton–Hongkong. W jego trakcie testowane będą operacje na trasie regionalnej oraz procedury odprawy portowej. Operator jednostki, Adora Cruises, będzie kontynuował przygotowania do eksploatacji liniowca w porcie macierzystym oraz do jego dziewiczego rejsu.

Według Adora Cruises, w porównaniu z Adora Magic City nowa jednostka ma odnowione wnętrze, rozwiązania technologiczne i usługi pokładowe. Podczas pierwszego rejsu próbnego na pokładzie znajdowało się również prawie tysiąc wykładowców i studentów z 16 uniwersytetów we wschodnich Chinach, w tym Uniwersytetu Fudan, Uniwersytetu Zhejiang i Uniwersytetu Nankińskiego. Olimpijska mistrzyni w skokach do wody Guo Jingjing ma zostać pierwszą ambasadorką liniowca i nadać mu nazwę podczas ceremonii z okazji dziewiczego rejsu.

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