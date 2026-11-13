Sąd w Newry w Irlandii Północnej wpisał 60-letnią Eleanor Donaldson do rejestru przestępców seksualnych na pięć lat. Sędzia Paul Ramsey nakazał jej także trzyletni nadzór i leczenie po tym, jak ława przysięgłych ustaliła, że ułatwiała przestępstwa seksualne swojego męża, byłego lidera Demokratycznej Partii Unionistycznej Jeffreya Donaldsona.

Jak informuje The Guardian, Eleanor Donaldson uczestniczyła zdalnie w posiedzeniu sądu w Newry. Podczas ogłaszania decyzji płakała, a na pytanie, czy rozumie postanowienie, odpowiedziała twierdząco.

Decyzja sądu

Donaldson uznano za niezdolną do udziału w zwykłym procesie z powodu stanu zdrowia psychicznego. Dlatego w jej sprawie przeprowadzono rozprawę w celu ustalenia faktów, po której ława przysięgłych stwierdziła, że ułatwiała działania swojego męża.

W tych okolicznościach nie można było wymierzyć jej kary pozbawienia wolności. Sąd mógł wybrać hospitalizację, nadzór z leczeniem albo zwolnienie. Eksperci oskarżenia i obrony uznali, że najodpowiedniejszą opcją będzie nadzór i leczenie.

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Warunki nadzoru i odwołanie

Przez trzy lata Donaldson będzie znajdować się pod nadzorem pracownika socjalnego zespołu zdrowia psychicznego społeczności w Craigavon. Postanowienie przewiduje udział w wyznaczonych spotkaniach, leczenie oraz wizyty pracownika w domu.

W czerwcu Jeffrey Donaldson został uznany za winnego 18 przestępstw seksualnych, w tym jednego gwałtu, popełnionych w latach 1985–2008. W październiku skazano go na 15 lat pozbawienia wolności. Odwołuje się od wyroku, a Eleanor Donaldson złożyła apelację od werdyktu ławy przysięgłych.

Na posiedzeniu obecne były dwie pokrzywdzone, określane w sprawie jako skarżące A i B. Według przedstawicielki oskarżenia Rosemary Walsh ich oświadczenia były przepełnione bólem.

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