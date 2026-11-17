Dubai Basketball odrobił dwucyfrową stratę i pokonał turecki Anadolu Efes 80:75 w meczu 12. kolejki Euroligi. Było to ósme zwycięstwo zespołu w sezonie, informuje Anadolu Agency.

Przełom w drugiej kwarcie

Anadolu Efes rozpoczął mecz od serii 9:3 i zakończył pierwszą kwartę, prowadząc 23:15. Na początku drugiej odsłony turecka drużyna powiększyła przewagę do 25:15, jednak Dubai Basketball odpowiedział serią 9:0 i schodził na przerwę, prowadząc 42:40.

Gospodarze rozpoczęli drugą połowę serią 7:0, odskakując na 49:40. Trener Efesu Pablo Laso wziął wczesną przerwę na żądanie. Turecki klub zmniejszył stratę do jednego punktu — 54:53, ale przed ostatnią kwartą Dubai Basketball utrzymywał prowadzenie 59:55.

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18 zbiórek Kabengele

Na cztery minuty przed końcem meczu Efes przegrywał tylko czterema punktami, jednak Dubai Basketball później powiększył przewagę do 73:64. Na 90 sekund przed końcową syreną Filip Petrušev trafił za trzy punkty, ustalając wynik na 78:67.

Mfiondu Kabengele zanotował double-double — 18 punktów i 18 zbiórek, ustanawiając osobisty rekord zbiórek. Dzanan Musa zdobył 14 punktów, miał sześć zbiórek i siedem asyst. W Anadolu Efes najskuteczniejszy był Matthew Strazel z 20 punktami, a Dario Šarić dodał 15. Po meczu bilans Dubai Basketball wynosi 8-4, a Efesu — 5-7.

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