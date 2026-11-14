W Dubaju w ZEA wprowadzono jednolity system internetowy do zgłaszania przypadków nękania w prywatnych placówkach edukacyjnych. Wszystkie instytucje licencjonowane lub upoważnione przez Dubajski Urząd Wiedzy i Rozwoju Ludzkiego (KHDA) muszą rejestrować takie przypadki w systemie, informuje The National.

Jednolite zasady dla prywatnej edukacji

Nowe wymogi obejmują centra wczesnego rozwoju, szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe i zawodowe. Będą obowiązywać zarówno w fizycznym, jak i wirtualnym środowisku edukacyjnym.

Wcześniej wiele szkół samodzielnie rozpatrywało zgłoszenia dotyczące nękania i złego traktowania. Teraz wszystkie takie przypadki muszą zostać wprowadzone do scentralizowanego systemu, co pozwoli KHDA śledzić skargi i nadzorować ich rozpatrywanie.

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Ochrona uczniów i studentów

System obejmuje uczniów i studentów do 21. roku życia włącznie, dlatego dotyczy nie tylko uczniów szkół, lecz także osób kształcących się na uczelniach. Według Saeeda Hariba, dyrektora wykonawczego KHDA ds. polityki, badań i programów, bezpieczeństwo, dobrostan i rozwój każdego uczącego się są ważne dla przyszłości społeczeństwa.

Informacje o uczniach zaangażowanych w incydenty nękania będą przechowywane w systemie także w przypadku ich przejścia do innej szkoły w granicach emiratu. Wcześniej takie dane często nie były przekazywane między placówkami edukacyjnymi.

Fatma Mohamed Aljanahi, dyrektorka KHDA ds. polityki i programów, oświadczyła, że instytucje muszą przełożyć wymogi na jasne polityki wewnętrzne, podział odpowiedzialności i codzienne praktyki. KHDA planuje przekazywać placówkom praktyczne materiały i zalecenia oraz monitorować przestrzeganie nowych zasad.

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