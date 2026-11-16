Dwie nowe prace naukowe zaproponowały możliwe mechanizmy powstawania niemal czystej siarki pierwiastkowej, którą łazik NASA Curiosity odkrył w kanale Gediz Vallis w kraterze Gale'a na Marsie. W 2024 roku łazik przejechał po pozornie niepozornym kamieniu, który pękł i odsłonił bladożółte kryształy. Jak informuje ScienceAlert, był to pierwszy przypadek wykrycia na Czerwonej Planecie siarki w czystej formie pierwiastkowej.

Skały siarkowe w kraterze Gale'a

Zespół planetologa Scotta VanBommela z Washington University w St. Louis przeanalizował zdjęcia Curiosity oraz wyniki analizy chemicznej. Naukowcy potwierdzili, że skały zawierające siarkę pierwiastkową są rozproszone na obszarze około 2100 metrów kwadratowych i wyróżniają się wysoką czystością.

Na Marsie Curiosity waży w przybliżeniu tyle, ile na Ziemi ważyłby obiekt o masie 341 kilogramów. Fakt, że kamień pękł podczas ruchu łazika, wskazuje na względną kruchość skały. Badacze uważają za najbardziej prawdopodobne, że takie kruche kamienie uformowały się bezpośrednio w rejonie kanału Gediz Vallis, a nie zostały tam przetransportowane.

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Dwa możliwe mechanizmy

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Science w czerwcu 2026 roku autorzy zasugerowali, że źródłem siarki mogły być gazy dawnej aktywności wulkanicznej. Po ochłodzeniu mogły one zostać zachowane pod powierzchnią Marsa, między innymi w klatratach — lodowych strukturach zatrzymujących gaz. Erozja, która uformowała Gediz Vallis, mogła obniżyć ciśnienie, uwolnić gazy, a ich reakcje chemiczne mogły utworzyć siarkę pierwiastkową bez wysokiej temperatury bezpośrednio na miejscu. Wiek złoża szacuje się na 3,1–2,8 miliarda lat.

Inna grupa w badaniu opublikowanym w Geophysical Research Letters w lipcu 2026 roku otrzymała w laboratorium mikroskopijne kryształy siarki pierwiastkowej w temperaturze pokojowej. W tym celu rozpuszczony siarczek zmieszano z chloranem w kwaśnym środowisku wodnym. Niższe stężenia chloranu sprzyjały powstawaniu siarki pierwiastkowej, a wyższe — siarczanów. Autorzy zaznaczyli, że w dłuższym czasie podobne reakcje mogły utworzyć większe złoża.

Siarczany na Marsie są już znane, jednak siarka pierwiastkowa ma inne pochodzenie. Jest ona pierwiastkiem ważnym dla życia, ale eksperyment laboratoryjny wykazał, że do jej powstania na Marsie organizmy żywe nie są koniecznie potrzebne.

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