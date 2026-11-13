W Tokio dwa z trzech filmów chińskich reżyserów, prezentowanych w konkursie 39. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Tokio, otrzymały nagrody. Ceremonia zamknięcia festiwalu odbyła się 4 listopada, informuje The Japan Times.

Nagroda dla najlepszej aktorki

Aktorka Hu Ling otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w filmie „Noc, która nas łączy”. Zagrała kobietę w średnim wieku, która prowadzi akademik i wdaje się w tajemniczy romans ze studentem uniwersytetu. Film był pełnometrażowym debiutem reżyserskim Wang Jianyun.

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Specjalna Nagroda Jury

Specjalną Nagrodę Jury w sekcji konkursowej otrzymał film „Magiczny atlas” w reżyserii Sun Xuna. Dzieło łączy animowane drzeworyty, malarstwo i inne formy wizualne. Tworzenie filmu trwało dziesięć lat, a produkcją zajęło się singapurskie studio Pi Animation Studio.

Według publikacji żaden z trzech konkursowych filmów chińskich reżyserów nie miał oficjalnej zgody Chińskiej Administracji Filmowej. Powstały one we współpracy z partnerami producenckimi z krajów Azji, Europy i Bliskiego Wschodu.

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