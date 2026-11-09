W Szanghaju w Chinach dwa duże statki wycieczkowe chińskiej produkcji — Adora Magic City i Adora Flora City — po raz pierwszy jednocześnie zacumowały przy Międzynarodowym Terminalu Rejsowym Wusongkou. Stało się to 8 listopada, informuje ECNS.

Drugi statek przybył po przekazaniu

Adora Flora City, drugi duży statek wycieczkowy zbudowany w Chinach, został przekazany 6 listopada. Następnego dnia jednostka przybyła do terminalu w Szanghaju. Ma 341 metrów długości, a jej tonaż brutto wynosi 141 900.

8 listopada statek miał wyruszyć z Szanghaju w pierwszy rejs próbny po przekazaniu, mając na pokładzie prawie 3 tysiące pasażerów. Oczekiwano, że 11 listopada jednostka dotrze do międzynarodowego portu wycieczkowego Nansha w Kantonie.

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Rejsy dwóch jednostek

Adora Magic City powrócił do terminalu po zakończeniu rejsu, przewożąc ponad 4 600 pasażerów. Po wyokrętowaniu pasażerów i zakończeniu niezbędnych procedur statek miał wyruszyć na wyspę Czedżu w Korei Południowej z ponad 3 800 pasażerami.

Służby imigracyjne Szanghaju wspólnie ze stocznią zapewniały odprawę załóg i pasażerów, inspekcje jednostek oraz inne niezbędne procedury dla obu statków.

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