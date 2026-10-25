Ministerstwa spraw zagranicznych i zjednoczenia Korei Południowej nie wymieniały oficjalnej korespondencji z innymi organami państwowymi w sprawie planowanego przeniesienia do miasta administracyjnego Sejong. Wynika to z odpowiedzi resortów, które otrzymał parlamentarzysta Kim Dae-sik z Partii Władzy Ludu, informuje Korea Herald.

Plan przeprowadzki do 2031 roku

13 października rząd ogłosił zamiar przeprowadzenia do 2031 roku drugiej fali przenoszenia centralnych organów państwowych do Sejongu. Plan nie przewiduje wyjątków dla ministerstw odpowiedzialnych za politykę zagraniczną i bezpieczeństwo narodowe. W celu jego realizacji planowane są zmiany w specjalnej ustawie o mieście administracyjnym oraz budowa nowych biur rządowych.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące oficjalnych dokumentów wymienianych z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i innymi organami, MSZ oświadczyło, że dotychczas nie wysłało ani nie otrzymało oficjalnej korespondencji z odpowiednimi ministerstwami. Ministerstwo Zjednoczenia również poinformowało, że nie ma zapisów takiej korespondencji.

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Kwestie bezpieczeństwa i pracy dyplomatycznej

Ministerstwo Obrony nie odpowiedziało wprost, czy wymieniało oficjalne dokumenty, lecz poinformowało o ścisłych konsultacjach z odpowiednimi organami w sprawie szczegółów przeprowadzki. Resort zaznaczył, że dąży do zapewnienia nieprzerwanego wsparcia dla prezydenta jako naczelnego dowódcy oraz utrzymania gotowości bojowej.

MSZ poinformowało, że przeprowadzi wystarczające konsultacje z innymi ministerstwami, aby praca dyplomatyczna nie doznała zakłóceń. Ministerstwo Zjednoczenia nie rozważało jeszcze, czy przenieść do Sejongu obiekty łączności i bezpieczeństwa międzykoreańskiego, czy pozostawić je w Seulu. Międzykoreańskie kanały komunikacji nie działają od 7 kwietnia 2023 roku, choć ministerstwo nadal próbuje kontaktować się z Koreą Północną.

Kim Dae-sik oświadczył, że przeniesienie ministerstw odpowiedzialnych za sprawy zagraniczne i bezpieczeństwo jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem narodowym oraz reagowaniem kryzysowym. Wezwał rząd do wyjaśnienia, jakie oceny i konsultacje poprzedziły tę decyzję, a także jakie środki przygotowano, aby nie dopuścić do luk w bezpieczeństwie i reagowaniu kryzysowym.

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