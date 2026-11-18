Dwa pozwy wniesione w imieniu setek rugbystów z urazami mózgu mogą zostać wykluczone z postępowania z powodu powtarzającego się niedotrzymywania terminów ujawnienia dokumentacji medycznej. Zespół prawny powodów wnioskuje o przedłużenie terminu do stycznia na spełnienie wymogów, informuje The Guardian.

Spór o dokumenty

Powodowie wielokrotnie nie dotrzymywali wyznaczonych przez sąd terminów przekazania dokumentów pozwanym. Przedstawiciele World Rugby, Rugby Football Union i Walijskiego Związku Rugby oświadczyli, że nie mogą zakończyć tworzenia list potencjalnych spraw testowych, ponieważ nadal nie otrzymali niezbędnych materiałów medycznych.

Obecne rozprawy miały być etapem przygotowań do rozpatrzenia spraw zaplanowanego na październik przyszłego roku. Zamiast tego strony spierają się, czy pozwy należy wykluczyć z postępowania z powodu naruszenia nakazów sądowych. Sąd już wcześniej udzielił powodom zwolnienia z tej sankcji, jednak ich przedstawiciele wnioskują o kolejne przedłużenie terminu.

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Zmiana kancelarii prawnej

W czerwcu sprawę przejęła kancelaria KP Law. Poprzednia kancelaria prawna, Rylands Garth, nie bierze już w niej udziału. Główny pełnomocnik zawodników, Paul Downes KC, oświadczył, że w chwili przekazania sprawa znajdowała się w chaotycznym stanie, a pracę Rylands Garth określił jako poważne niepowodzenie.

KP Law przekazała dodatkowe 2 000 dokumentów związanych z badaniami medycznymi i oświadczyła, że w ciągu ostatnich 99 dni wykonała więcej pracy niż w poprzednich trzech latach. Jednocześnie sąd usłyszał, że jedynie 36 z 385 zawodników w pozwie dotyczącym związków rugby miało pisma z diagnozą. Sędzia Cotter zauważył, że włączanie ludzi do sprawy bez takiego dokumentu wydaje się dziwne.

Według Downesa Rylands Garth nie miała jednej bazy danych pokazującej, które dokumenty zostały już przekazane. Oświadczył on również, że poprzednia kancelaria nie przekazała KP Law dostępnych plików, dopóki nie osiągnięto porozumienia w sprawie jej wycofania się ze sprawy. Dalszy los pozwów zależy od decyzji starszego mistrza Cooka i sędziego Cottera w sprawie przedłużenia terminu.

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