Dwa objęte sankcjami tankowce z rosyjskim dieslem, które początkowo wskazały wschodnie wybrzeże USA jako miejsce docelowe, zmieniły trasy. Jeden z nich płynie do Brazylii, a drugi na Morze Śródziemne, informuje PBS NewsHour, powołując się na dane firmy Kpler i serwisu MarineTraffic.

Trasy tankowców się zmieniły

Oba statki wypłynęły w ubiegłym miesiącu z rosyjskiego bałtyckiego portu Primorsk. Financial Times jako pierwszy poinformował o zmianie ich kursów. Chodzi o rosyjski tankowiec Talisman oraz Leruo pływający pod banderą Sierra Leone.

Trzeci statek znajduje się na Północnym Atlantyku i płynie w kierunku USA, ale zmienił wskazane miejsce docelowe z Nowego Jorku na „for orders”. Oznacza to, że miejsce rozładunku pozostaje otwarte. Analityk Kpler Matt Smith oświadczył, że obecnie nie jest jasne, czy partie rosyjskiego diesla mają nabywców w USA, a trzeci tankowiec także może zmienić kurs.

Spór o import

9 października prezydent USA Donald Trump ogłosił porozumienie z prezydentem Rosji, państwa-agresora, Władimirem Putinem w sprawie natychmiastowych dostaw na rynek amerykański i światowy ponad 300 tys. ton metrycznych diesla z Rosji. USA zakazały importu rosyjskich surowców energetycznych po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

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Biały Dom i Kreml nie poinformowały, czy porozumienie zostało sporządzone na piśmie, a także nie ujawniły ceny, warunków płatności ani listy uczestniczących firm. Departament Skarbu USA tymczasowo zezwolił na transakcje dotyczące sprzedaży, dostawy, rozładunku i importu rosyjskiego diesla do 7 kwietnia, choć takie operacje zwykle podlegają sankcjom.

Gubernatorka New Jersey Mikie Sherrill wezwała operatorów portowych i właścicieli terminali w stanie, aby nie przyjmowali statków z takim paliwem. Oświadczyła, że administracja Trumpa nie ma uprawnień do uchylenia zakazu importu uchwalonego przez Kongres, a stan wykorzysta środki prawne i regulacyjne, aby nie dopuścić do obsługi rosyjskiego paliwa przez obiekty publiczne i firmy. Ponadpartyjna grupa senatorów również wezwała Trumpa do rezygnacji z porozumienia.

Na Kremlu oświadczono, że nie mają szczegółów dotyczących dostaw komercyjnych, ale cały diesel znajdzie nabywców. Specjalny przedstawiciel Putina Kiriłł Dmitrijew nazwał doniesienie Financial Times fałszywym i stwierdził, że tankowce przeznaczone dla USA nadal płyną zgodnie z kursem.

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