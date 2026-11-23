Levent Alpoge, matematyk firmy Anthropic z siedzibą w San Francisco w Stanach Zjednoczonych, oświadczył, że system sztucznej inteligencji Claude pomógł mu udowodnić hipotezę Riemanna. Dwie organizacje poinformowały, że niezależnie zweryfikowały jego rozwiązanie. Jak donosi The Guardian, Alpoge opublikował na swojej stronie internetowej notatkę i kod komputerowy oraz zaznaczył, że pracował nad rozwiązaniem przez około sześć tygodni.

Weryfikacja kodu Lean

Alpoge opublikował kod napisany w języku programowania Lean, który, jak twierdził, umożliwiał zweryfikowanie wniosków. Po jego publikacji Lean Focused Research Organization oraz Mathlib Initiative poinformowały, że zweryfikowały rozwiązanie matematyka.

We wspólnym oświadczeniu organizacje podały, że są całkowicie pewne poprawności dowodu hipotezy Riemanna, i pogratulowały Alpoge'owi osiągnięcia. Sam matematyk powiedział, że Claude pomagał mu w pracy, a pod koniec rozwiązywania zadania AI, według jego słów, znacznie przewyższył jego własny wkład.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Problem milenijny

Hipotezę Riemanna zaproponował w 1859 roku niemiecki matematyk Bernhard Riemann. Dotyczy ona rozkładu liczb pierwszych — liczb całkowitych większych od jedności, które dzielą się tylko przez siebie i przez jeden. Riemann badał, jak często liczby pierwsze występują na osi liczbowej, i opracował wzór pozwalający oszacować ich liczbę do określonej wartości.

Hipoteza Riemanna znajduje się na liście siedmiu problemów milenijnych wybranych przez Clay Mathematics Institute w 2000 roku. Instytut oferuje nagrodę w wysokości 1 mln dolarów za rozwiązanie każdego z nich. The Guardian zauważa również, że część matematyków wyraża obawy dotyczące rosnącej roli prywatnych firm technologicznych i AI w rozwiązywaniu złożonych problemów matematycznych.

Czytaj nas na