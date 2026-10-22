W japońskiej prefekturze Osaka dwóch uczestników zginęło w oddzielnych wypadkach podczas festiwali danjiri w miastach Izumisano i Izumiotsu. Tragedie, do których doszło wcześniej w tym miesiącu, wznowiły dyskusję o bezpieczeństwie 300-letniej tradycji, informuje The Japan Times.

Podczas festiwali uczestnicy ciągną ciężkie drewniane platformy ważące około czterech ton. Nie mają one ani hamulców, ani układu kierowniczego, dlatego ruch i gwałtowne manewry, w tym skręty o 90 stopni oraz czołowe zderzenia, są zapewniane wyłącznie przez ludzi. Błąd podczas ruchu może doprowadzić do zderzenia z budynkami lub przewrócenia się platformy na uczestników.

Ryzyko jako część tradycji

Dla mieszkańców robotniczego regionu Senshu na południu prefektury Osaka niebezpieczeństwo jest nieodłączną częścią tradycji festiwalowej. 42-letni urzędnik Takezugu Ugai, który uczestniczy w danjiri od dzieciństwa, przez 12 lat pełnił rolę daikugaty na dachu platformy. Uczestnicy pełniący tę rolę poruszają się po jej dachu i za pomocą wachlarzy dają sygnały zespołowi na dole podczas skrętów i zderzeń.

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Ugai powiedział, że uczestnicy są świadomi ryzyka, lecz uważają udział za dobrowolny wybór i nie rozważają odwołania festiwalu. Według niego przygotowania do lokalnych świąt, które zazwyczaj odbywają się we wrześniu i październiku, trwają przez cały rok, a więzi między uczestnikami kształtują się już w latach szkolnych.

Zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialność

Dziesięć lat temu podczas zderzenia platform w dzielnicy Ugaia zginął uczestnik. Po tym zdarzeniu dzielnica Hamahatcho zaostrzyła zasady przeprowadzania takich zderzeń, wprowadzając rygorystyczne ograniczenia dotyczące siły uderzenia i rozmieszczenia uczestników. Ugai twierdzi, że od tego czasu w dzielnicy nie było zgonów ani ciężkich obrażeń podczas festiwalu.

Według wydziału turystyki miasta Kishiwada festiwal jest samodzielnie organizowany przez lokalne stowarzyszenia w około 80 osiedlach w ośmiu dzielnicach. Władze miasta nie organizują festiwalu, lecz zapewniają wsparcie administracyjne, usługi sanitarne, toalety oraz środki zapobiegania udarom cieplnym dla odwiedzających. Nie ma odrębnego organu koordynującego bezpieczeństwo całej sieci festiwali danjiri, dlatego znaczna część odpowiedzialności pozostaje po stronie lokalnych stowarzyszeń.

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