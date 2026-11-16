Dwoje posłów do Knesetu z partii Otzma Jehudit — Limor Son Har-Melech i Hanamel Dorfman — odwiedziło nowe żydowskie osiedle na obrzeżach Jerycha na Zachodnim Brzegu Jordanu. Oświadczyli, że popierają jego rozbudowę i postrzegają powstanie tej społeczności jako część kampanii na rzecz uchylenia porozumień z Oslo, informuje Jerusalem Post.

Osiem domów w pobliżu Jerycha

Według gazety nowe osiedle utworzono po tym, jak ruch Nahala, w koordynacji z Radą Regionalną Binjamin, kupił osiem domów na obrzeżach Jerycha, niedaleko pałaców Hasmoneuszy. Podczas wizyty posłom towarzyszył przewodniczący ruchu, Cwi Elimelech Szarbaf, który opowiedział o planach dalszego rozwoju osiedla.

Posłowie spotkali się z mieszkańcami i wyrazili poparcie dla rozbudowy społeczności. We wspólnym oświadczeniu nazwali nowe osiedle częścią walki o uchylenie porozumień z Oslo.

Apele o uchylenie porozumień

Son Har-Melech oświadczyła, że powrót żydowskich osadników do rejonu Jerycha jest częścią tej walki. Wezwała także do przywrócenia żydowskich osiedli w Strefie Gazy.

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Dorfman z kolei powiedział, że jego zdaniem każdy zasiedlony dom i każda rodzina w nowej społeczności osłabiają wpływ porozumień z Oslo na lokalną rzeczywistość. Szarbaf nazwał zasiedlenie zakupionych domów pierwszym ważnym krokiem ku temu, co określił jako „historyczną korektę”.

Projekt ustawy w Knesecie

Na początku prac 26. kadencji Knesetu Limor Son Har-Melech wniosła projekt ustawy o uchyleniu porozumień z Oslo, porozumienia z Hebronu oraz memorandum Wye River. Propozycja przewiduje również zwrot terytoriów przekazanych zgodnie z tymi ustaleniami.

Zgodnie z tekstem inicjatywy wszystkie porozumienia zawarte w ramach procesu z Oslo, a także późniejsze ustalenia, mają zostać unieważnione i przestać być wiążące dla Państwa Izrael.

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