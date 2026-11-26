W Kuwejcie zginęło dwóch obywateli Włoch po przechwyceniu irańskich dronów lecących w kierunku strategicznego obiektu. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na włoską agencję informacyjną ANSA.

Ofiary pracowały w Rheinmetall

Według agencji obaj zmarli byli technikami niemieckiej firmy zbrojeniowej Rheinmetall. Informację opublikowano 26 listopada 2026 roku.

Rzecznik Ministerstwa Obrony Kuwejtu, pułkownik Saud Abdulaziz Al-Otaibi, potwierdził, że dwóch Włochów zmarło w wyniku odniesionych obrażeń. Resort złożył kondolencje rodzinom ofiar.

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Początkowo informowano o czterech rannych

Wcześniej przedstawiciel kuwejckiego resortu obrony oświadczył, że do szpitala przewieziono cztery ranne osoby. Wśród nich było dwóch obywateli Włoch, obywatel Kuwejtu oraz obywatel Pakistanu.

Ministerstwo Obrony Kuwejtu życzyło także pozostałym poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. Źródło nie precyzuje ani nazwy strategicznego obiektu, ani okoliczności, w których ludzie odnieśli obrażenia.

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