Na izraelskim lotnisku Ben Guriona dwuletni chłopiec wszedł na taśmę transportującą bagaż, gdy oddalił się od rodziców podczas odprawy na lot do Larnaki. Dziecko znaleziono całe i zdrowe na stanowisku sortowania bagażu, informuje Jerusalem Post.

Dziecka szukano na lotnisku

Rodzice przybyli na lotnisko z synem przed odlotem. Podczas gdy przechodzili procedurę odprawy, chłopiec oddalił się od nich. Pod koniec odprawy rodzice zauważyli zniknięcie dziecka, sami go szukali, a następnie zwrócili się do policji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Po zgłoszeniu zaginięcia na lotnisku rozpoczęto poszukiwania. W tym czasie chłopiec zdążył już wejść na jedną z taśm bagażowych. Według Izraelskiego Urzędu Lotnisk konwejer w tym momencie był bez nadzoru.

Policja rozpoczęła dochodzenie

Dziecko przebywało na taśmie przez kilka minut, zanim zostało zauważone przez pracowników lotniska. Izraelski Urząd Lotnisk zaznaczył, że chłopiec przejechał konwejerem zaledwie kilka metrów. Policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie okoliczności incydentu, a rodzice, jak podaje gazeta, mają zostać wezwani na przesłuchanie po powrocie z zagranicy. Własne postępowanie prowadzi również Izraelski Urząd Lotnisk.

Czytaj nas na