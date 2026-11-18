W San Francisco w Stanach Zjednoczonych założyciel Amazona Jeff Bezos powiedział, że bezpośrednio uczestniczył w finalnym wyborze Roberta Pattinsona do roli Jamesa Bonda. O procesie castingu opowiedział na konferencji Semafor „Silicon Valley & The World”.

Pięciu kandydatów w finale

Jak informuje Der Spiegel, studio Amazon MGM zawęziło listę kandydatów do pięciu aktorów. Każdy z nich nagrał na planie trzy sceny w kostiumach. Według Bezosa w piątek osoby uczestniczące w wyborze przez kilka godzin oglądały i oceniały przesłuchania, a decyzję ogłoszono trzy dni później.

Bezos powiedział, że przed obejrzeniem przesłuchań zespół wahał się ze względu na popularność Pattinsona: rozważano zaproszenie do roli mniej znanego aktora. Jednocześnie po obejrzeniu nagrań, jak powiedział, stało się jasne, że Pattinson pasuje do roli agenta 007. Bezos nazwał tę decyzję praktycznie bezdyskusyjną.

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Kolejny film o agencie 007

Bezos nie podał nazwisk pozostałych czterech finalistów, zaznaczając jedynie, że wszyscy byli „świetni”. Według publikacji wśród aktorów rozważanych do tej roli byli Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden i Nicholas Hoult.

Nowy film będzie pierwszym filmem o Jamesie Bondzie powstałym pod kreatywną kontrolą Amazon MGM Studios. W 2025 roku firma przejęła tę kontrolę od wieloletnich producentów serii, Barbary Broccoli i Michaela G. Wilsona. Reżyserem filmu ma zostać Denis Villeneuve, scenariusz pisze twórca „Peaky Blinders” Steven Knight, a producentami będą Amy Pascal i David Heyman. Rozpoczęcie zdjęć zaplanowano na 2027 rok, a premiery oczekuje się w 2028 roku.

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