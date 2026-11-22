W USA lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries oświadczył, że Demokraci będą dążyć do wprowadzenia zakazu handlu akcjami przez członków Kongresu na początku prac nowej kadencji. Powiedział o tym w wywiadzie dla CBS News, informuje The Hill.

Jeffries, który obecnie stoi na czele demokratycznej mniejszości w Izbie Reprezentantów, powiedział, że istnieje potrzeba zaprowadzenia porządku w Waszyngtonie. Jak zaznaczył, dotyczy to Kongresu, Sądu Najwyższego i administracji USA.

Plany Demokratów

Polityk zaznaczył, że Demokraci w Izbie Reprezentantów będą już na samym początku prac nowego Kongresu dążyć do wprowadzenia zakazu handlu akcjami dla członków Kongresu. Jak pisze publikacja, po tegorocznych wyborach uzupełniających Demokraci odzyskali kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem.

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W ubiegłą środę Demokraci w Izbie Reprezentantów wysunęli Jeffriesa jako kandydata na stanowisko spikera. Poparło go 251 członków frakcji Demokratów, a kolejnych 11 go nie poparło. W razie wyboru może zostać pierwszym czarnoskórym spikerem Izby Reprezentantów.

Głosowanie w Senacie

Pod koniec września Demokraci w Senacie zablokowali projekt ustawy Stop Insider Trading Act, który przewidywał zakaz kupowania przez członków Kongresu nowych akcji spółek publicznych. Demokraci twierdzili, że dokument niewystarczająco chroni przed możliwą korupcją.

Za skierowaniem projektu ustawy do dalszych prac głosowało 53 senatorów, przeciw było 47. Do dalszego rozpatrzenia potrzebnych było 60 głosów, a żaden Demokrata nie poparł inicjatywy. Wśród innych priorytetów Jeffriesa na przyszły rok The Hill wymienia cofnięcie zatwierdzonych przez Republikanów cięć w Medicaid oraz rozszerzenie ulg podatkowych ObamaCare.

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