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Jay Shah bez kontrkandydata wybrany na drugą kadencję przewodniczącego Międzynarodowej Rady Krykieta — Channel NewsAsia

Fedir Krysztowski 16 listopada 2026 07:54
Jay Shah bez kontrkandydata wybrany na drugą kadencję przewodniczącego Międzynarodowej Rady Krykieta — Channel NewsAsia

Na Bali w Indonezji Jay Shah został bez kontrkandydata wybrany na drugą kadencję przewodniczącego Międzynarodowej Rady Krykieta. Decyzję podjęto podczas posiedzenia rady organu zarządzającego tym sportem 16 listopada.

Druga dwuletnia kadencja

O ponownym wyborze Shaha informuje Channel NewsAsia, powołując się na Międzynarodową Radę Krykieta. Druga kadencja Shaha na tym stanowisku potrwa dwa lata.

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Krykiet na igrzyskach olimpijskich

W trakcie nowej kadencji Shah będzie zajmował się powrotem krykieta do programu olimpijskiego podczas Igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. Jak podkreślił, udział w zawodach daje wyjątkową możliwość zapoznania nowej publiczności z krykietem oraz zainspirowania nowego pokolenia zawodników i kibiców.

Poprzedni wybór

Shah po raz pierwszy został wybrany przewodniczącym Międzynarodowej Rady Krykieta w 2024 roku, gdy miał 35 lat. Został wtedy najmłodszym szefem organizacji. Wcześniej Shah pełnił funkcję sekretarza indyjskiej rady krykieta. Jest synem ministra spraw wewnętrznych Indii Amita Shaha.

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