W Anglii 44-letni sir James Anderson dołączył do klubu krykietowego Surrey przed sezonem Rothesay County Championship 2027. Poinformował o tym Sky Sports News.

Sezon 2027

Według redakcji transfer dotyczy sezonu Rothesay County Championship 2027. W tytule materiału zaznaczono, że Anderson będzie kontynuował karierę w County Championship w barwach Surrey w wieku 44 lat. Wcześniej występował w Lancashire, a teraz będzie grał dla Surrey.

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Kariera Andersona

Sky Sports News nazywa Andersona wybitnym angielskim krykiecistą. Reprezentował Anglię i grał dla Lancashire. W podpisie pod zdjęciem redakcja opisuje sportowca jako bowlera, który występował dla Lancashire i Anglii.

Sky Sports News opublikowało tę wiadomość 12 listopada 2026 roku o 09:08 czasu brytyjskiego jako pilną informację. W chwili publikacji redakcja zaznaczała, że dodatkowe szczegóły dotyczące dołączenia Andersona do Surrey pojawią się później.

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