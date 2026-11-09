Producentka telewizyjna Jemima Goldsmith powiedziała, że jej były partner Russell Brand fizycznie zaatakował ją podczas brutalnego incydentu w 2014 roku. Jak przekazała, wezwała policję, aby Brand został wyprowadzony z jej domu, jednak zdecydowała się nie wnosić oskarżenia ani nie mówić publicznie o tym zdarzeniu z obawy przed zainteresowaniem prasy jej ówczesnymi nastoletnimi dziećmi. Napisała o tym w poście w serwisie X, podaje The Guardian.

Oświadczenie Goldsmith

Goldsmith powiedziała, że sama doświadczyła ze strony Branda „przemocy, kontroli przymusowej i znęcania się”. Dodała również, że od 2014 roku nie widziała się z nim ani z nim nie rozmawiała. Według Goldsmith jej doświadczenie nie może być porównywane z cierpieniem kobiet, które zeznawały w sprawie Branda, jednak ten okres miał dla niej długotrwałe konsekwencje.

Przekazała, że pomagała dziennikarzom, którzy opublikowali zarzuty wobec Branda w projekcie dokumentalnym Channel 4 Dispatches oraz w publikacjach The Times i The Sunday Times w 2023 roku. Goldsmith oświadczyła również, że była gotowa zeznawać w sądzie o jego znęcaniu się, gdyby wydawnictwo, które opublikowało relacje poszkodowanych, zostało pozwane.

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Wyrok wobec Branda i nakaz z 2014 roku

W ubiegły czwartek Brand został uznany za winnego zgwałcenia fanki oraz napaści seksualnej na trzy kobiety w odrębnych incydentach między 2004 a 2009 rokiem. Został również uniewinniony od dwóch innych zarzutów gwałtu i jednego zarzutu usiłowania nieprzyzwoitej napaści. Po wyroku Brand został skazany na ponad 10 lat więzienia.

Goldsmith skomentowała także ponowne zainteresowanie mediów sądowym nakazem dotyczącym nękania, który ona i Brand uzyskali wobec Sylvii Berki w 2014 roku. Berki zgłosiła się na policję z zarzutami wobec Branda po tym, jak została zatrudniona do wykonania mu masażu w domu Goldsmith w czerwcu 2014 roku. Goldsmith powiedziała, że była obecna przez cały czas i nie widziała wtedy niczego niestosownego. Według The Guardian nakaz sądowy zabraniał Berki mówić komukolwiek o jej zarzutach wobec Branda.

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