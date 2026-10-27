Na Tajwanie Chiny próbują izolować deputowanego Demokratycznej Partii Postępowej i kandydata na burmistrza Tajpej Puma Shena, wywierając presję na związane z nim osoby i firmy. Poinformowało o tym źródło znające sprawy bezpieczeństwa narodowego, podaje Taipei Times.

Presja na otoczenie kandydata

Według źródła Pekin nie może łatwo wykorzystać chińskiego rynku do bezpośredniego wywierania presji na Shena, dlatego skupił się na tajwańskich artystach i firmach, które uczestniczą w wydarzeniach jego kampanii lub pojawiają się razem z nim. Źródło uważa, że grożąc interesom handlowym takich osób i firm, Chiny dążą do zniechęcenia innych do udziału w kampanii oraz ograniczenia możliwości kandydata w pozyskiwaniu zasobów i poparcia.

Taka presja, według oceny źródła, może skłonić osoby i firmy do unikania nawet zwykłych kontaktów zawodowych z politykami. Jeśli potencjalni zwolennicy nie odważą się spotkać z kandydatem, przyjąć jego zaproszeń lub publicznie z nim współpracować z powodu własnych interesów biznesowych w Chinach, kampania traci możliwości wyjaśniania swojego stanowiska i pozyskiwania nowych zwolenników.

Oświadczenie prezentera telewizyjnego

Prezenter telewizyjny Kevin Tsai spotkał się z krytyką ze strony chińskich władz i użytkowników internetu po tym, jak 4 października uczestniczył w otwarciu sztabu wyborczego Shena. W niedzielę wieczorem opublikował w chińskim serwisie społecznościowym wpis z przeprosinami i oświadczył, że nigdy nie popierał niepodległości Tajwanu.

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Menedżer Tsaia wyjaśnił, że prezenter przyszedł na wydarzenie, aby lepiej poznać Shena przed ewentualnym wywiadem z nim. Jednocześnie partnerzy biznesowi prezentera w Chinach nadal dystansowali się od niego.

Shen oświadczył, że, jego zdaniem, moment publikacji wpisu Tsaia został wyznaczony przez siły zewnętrzne. Nazwał tę sytuację oznaką chińskiej ingerencji w zdolność Tajwańczyków do samodzielnego podejmowania decyzji. Oświadczenie Tsaia pojawiło się dzień przed planowanym otwarciem sztabu wyborczego jego rywala — burmistrza Tajpej Chianga Wan-ana, który ubiega się o reelekcję z ramienia Kuomintangu.

Tsai, który wcześniej mówił, że weźmie udział w tym wydarzeniu, przyszedł na otwarcie sztabu Chianga. Chiang oświadczył, że szanuje wpis i stanowisko polityczne prezentera oraz nie akceptuje gróźb wobec ludzi z powodu ich poglądów politycznych.

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