Rząd Dżibuti przesunął wybory regionalne i municypalne z lutego na kwiecień 2027 roku, aby nie zbiegły się z Ramadanem. Odpowiednią decyzję Rada Ministrów kraju zatwierdziła 27 października 2026 roku pod przewodnictwem prezydenta Ismaïla Omara Guelleha, podaje The Rio Times.

Wybory po Ramadanem

Projekt dekretu dotyczącego przesunięcia głosowania przedstawiło na posiedzeniu rządu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Oficjalny komunikat z posiedzenia opublikowano 30 października. Dokument przewiduje przeprowadzenie w kwietniu 2027 roku wyborów do rad zarządzających regionami i miastami kraju. Władze nie podały jeszcze dokładnej daty głosowania.

Rząd wyjaśnił, że wybory zaplanowane na luty przypadłyby na Ramadan, który jest spodziewany mniej więcej od 8 lutego do 8 marca 2027 roku. Zdaniem gabinetu przesunięcie umożliwi obywatelom spokojne przestrzeganie postu w świętym miesiącu, a urzędnikom — lepszą organizację procesu wyborczego.

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Kadencje obecnych rad zostaną przedłużone

Kadencja obecnych członków rad regionalnych i municypalnych wygasa 11 lutego 2027 roku. Dekret przedłuża ich mandat do czasu przeprowadzenia wyborów w kwietniu, dlatego rady będą działać około dwóch miesięcy dłużej niż wcześniej ustalony termin.

Prezydent Ismaïl Omar Guelleh stoi na czele Dżibuti od 1999 roku. Rady regionalne i municypalne są najniższym szczeblem wybieralnej władzy w kraju i mają znaczenie dla usług lokalnych, podczas gdy władza na poziomie krajowym skupia się w rękach prezydenta i rządu.

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