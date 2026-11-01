W stanie Jigawa na północy Nigerii budżet na reformę tradycyjnego systemu szkół tsangaya zwiększono z 1,82 mld ₦ w 2025 roku do 3,5 mld ₦ w 2026 roku. Środki mają zostać przeznaczone na programy inwestycyjne i bieżące dla dzieci almajiri — uczniów tradycyjnych szkół islamskich, informuje Premium Times.

Połączenie edukacji religijnej i ogólnej

Reformę koordynuje nowo utworzona Rada Edukacji Tsangaya stanu Jigawa. Ustawę o tym organie uchwalono w 2024 roku, zapewniając mu uprawnienia prawne, odrębny nadzór i autonomię budżetową. Model nauczania łączy studiowanie Koranu i wartości arabskich z podstawowymi kursami języka angielskiego, matematyki i nauk przyrodniczych w ramach federalnego programu przyspieszonej edukacji podstawowej.

Do programu włączono także umiejętności zawodowe: tynkowanie, stolarstwo, hydraulikę, instalacje elektryczne, krawiectwo i kaligrafię. Sekretarz wykonawczy rady Abubakar Hamisu oświadczył, że te kierunki mają pomóc uczniom zdobyć praktyczne umiejętności potrzebne do przyszłej samodzielności.

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Szkoły i warunki mieszkaniowe

W stanie zbudowano trzy regionalne duże szkoły tsangaya oraz rozbudowano ośrodki modelowe w okręgach Dutse, Ringim i Kafin-Hausa. Według Hamisu trzy modelowe placówki w tych okręgach mają centra szkolenia zawodowego i kształcenia nauczycieli, meczety, kuchnie, dostęp do czystej wody i energii słonecznej.

Władze prowadzą także kompleksową modernizację i rozbudowę siedmiu modelowych szkół tsangaya utworzonych w ramach federalnego projektu pilotażowego z 2012 roku. Oczekuje się, że umożliwi to przyjęcie ponad 7 500 dodatkowych dzieci. W 60 społecznościowych szkołach tsangaya w 30 okręgach wyborczych planowana jest budowa zadaszonych miejsc do czytania, nowych klas i infrastruktury sanitarnej dla ponad 6 000 dzieci.

Stan współpracuje z Narodową Radą Edukacji Arabskiej i Islamskiej, aby przeprowadzić sześciomiesięczne szkolenie nauczycieli oraz umożliwić uczniom zdawanie standaryzowanych egzaminów na uznawane świadectwa ukończenia szkoły średniej. Spis edukacji nieformalnej w 27 okręgach Jigawy odnotował 10 197 ośrodków z 1 116 289 uczniami. Według jego danych 66% uczniów almajiri zależy od wsparcia społeczności w zapewnieniu codziennych posiłków, a 61,1% pomieszczeń sypialnych wymaga kapitalnego remontu.

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