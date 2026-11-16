John Powers III zostanie stałym dyrektorem Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID). Wcześniej, od czerwca, pełnił obowiązki szefa tej instytucji, informuje STAT News.

Doświadczenie w NIAID

Powers jest lekarzem-naukowcem i pracuje w NIAID od 1999 roku. W tym czasie zajmował kilka stanowisk związanych z badaniami klinicznymi.

Instytut nie miał stałego dyrektora od marca 2025 roku, kiedy administracja Trumpa odwołała Jeanne Marrazzo ze stanowiska. Następnie pełniącym obowiązki dyrektora mianowano Jeffreya Taubenbergera, jednak niespodziewanie opuścił on to stanowisko.

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Zmiany kadrowe

Po odwołaniu Marrazzo kilku innych kierowników NIAID przeniesiono do innych instytutów lub poproszono o rezygnację.

Według publikacji instytut znalazł się w centrum wzmożonej uwagi podczas drugiej administracji Trumpa, w szczególności z powodu niezadowolenia prezydenta z byłego dyrektora Anthony'ego Fauciego. Pojawiały się również niepotwierdzone oskarżenia, że finansowane przez instytut badania w Chinach mogły odegrać rolę w stworzeniu wirusa SARS-CoV-2.

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