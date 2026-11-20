Kierowca Mercedesa George Russell uzyskał najlepszy czas w drugim treningu wolnym przed Grand Prix Las Vegas. Wyprzedził reprezentanta Alpine’a Pierre’a Gasly’ego o 0,071 sekundy, a kierowca Ferrari Charles Leclerc był trzeci, tracąc do lidera około trzech dziesiątych sekundy, informuje Sky Sports.

Deszcz ograniczył pierwszy trening

W pierwszym treningu kierowcy nie przejechali ani jednego mierzonego okrążenia z powodu intensywnego deszczu, który trwał przez całą sesję. Przed drugim treningiem opady osłabły, dzięki czemu zespoły mogły przeprowadzić więcej przejazdów. Tor pozostawał jednak mokry i stopniowo wysychał, dlatego kierowcy nie używali opon na suchą nawierzchnię.

W bardziej mokrych warunkach najlepsze rezultaty na zmianę uzyskiwali Leclerc i Lando Norris z McLarena, który wygrał poprzednią rundę w Brazylii. Ostatecznie Norris zajął siódme miejsce, ustępując również Isackowi Hadjarowi z Red Bulla, swojemu partnerowi zespołowemu Oscarowi Piastriemu oraz Lewisowi Hamiltonowi z Ferrari.

Kary i problemy Verstappena

Nowy mistrz świata Formuły 1 Kimi Antonelli zakończył drugi trening na ósmym miejscu, ale otrzyma karę przesunięcia o pięć pozycji na polach startowych. Powodem było drugie w tym sezonie przekroczenie limitu użycia silników spalinowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Piastri, Carlos Sainz z Williamsa i Lance Stroll z Astona Martina mają kary przesunięcia o dziesięć pozycji za przekroczenie limitów dotyczących różnych komponentów jednostki napędowej. Oliver Bearman z Haasa wystartuje z końca stawki.

Max Verstappen spędził większość dnia w boksach i łącznie przejechał tylko 10 okrążeń, kończąc drugą sesję na 13. miejscu. Podczas przejazdów skarżył się na brak mocy silnika. Jedyną czerwoną flagę tego dnia spowodowała plastikowa torba, którą nawiało na tor w ostatnim szybkim zakręcie.

Mercedes i McLaren przywieźli do Las Vegas ulepszenia, jednak z powodu deszczu ocena ich skuteczności była praktycznie niemożliwa. Według prognozy kwalifikacje i wyścig mają odbyć się przy suchej pogodzie.

Czytaj nas na