Reprezentacja Anglii w rugby rozgromiła Japonię 78:15 w meczu Nations Championship. Will Joseph, który wrócił do meczów testowych po czteroletniej przerwie, zdobył pięć przyłożeń i wyrównał rekord reprezentacji Anglii pod względem liczby przyłożeń w jednym spotkaniu.

Pięć przyłożeń Josepha

Jak informuje BBC Sport, Joseph zadebiutował w reprezentacji Anglii cztery lata temu, wchodząc z ławki rezerwowych w meczu z Australią. Udana gra dla Gloucester na początku sezonu przywróciła go do kadry narodowej.

Przed Josephem pięć przyłożeń dla Anglii w jednym meczu zdobyli Douglas Lambert, Rory Underwood, Josh Lewsey i Henry Arundell. W pierwszych 20 minutach Anglicy objęli prowadzenie 32:3, a pierwszą połowę zakończyli przy wyniku 49:10.

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Autorzy przyłożeń

Oprócz Josepha przyłożenia dla Anglii zdobyli Freddie Steward, Ellis Genge, Adam Mearley, Ben Earl, George Martin, Ben Curry, Marcus Smith i Greg Fisilau. George Ford zaliczył cztery podwyższenia i zdobył punkty z rzutu karnego, a jeszcze jedno podwyższenie wykonał Henry Slade.

Dla Japonii przyłożenia zdobyli Warner Dearns i Seung Helu. W następną sobotę Anglia zagra z Nową Zelandią, która wcześniej przegrała z Walią.

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