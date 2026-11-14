Francuski dżudoka Teddy Riner ogłosił zamiar kandydowania w wyborach prezydenckich we Francji. Aby wziąć udział w pierwszej turze głosowania, zaplanowanej na kwiecień, 37-letni sportowiec musi uzyskać poparcie co najmniej 500 wybranych urzędników, informuje The Independent.

Pierwszy krok kampanii

Riner rozpoczął kampanię od wizyty w szpitalu na północnym przedmieściu Paryża. Po spotkaniu z personelem powiedział, że nadal pracuje nad programem wyborczym, i nie odpowiedział na pytania dziennikarzy.

Sportowiec przedstawia się jako polityk spoza tradycyjnego podziału na lewicę i prawicę. W nagraniu wideo, w którym ogłosił swoją kandydaturę, a także w wywiadzie dla Le Parisien, Riner mówił o strachu, gniewie, podziałach społecznych i niepewności ludzi co do przyszłości. Jednocześnie nie przedstawił jeszcze konkretnych propozycji rozwiązania tych problemów.

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Bariera dla kandydatów

Wymóg poparcia kandydatury przez 500 wybranych urzędników obowiązuje we Francji od wyborów w 1981 roku. Ma on ograniczać liczbę kandydatów i eliminować niepoważne zgłoszenia. François Urman, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie w Angers, zauważył, że osobom spoza politycznego establishmentu trudno jest pokonać takie bariery.

Riner ma pięć olimpijskich złotych medali i ponad 3,3 mln obserwujących w mediach społecznościowych. Dyrektor badań Ipsos Mathieu Gallard uważa, że sportowiec uosabia odnowę, ale jego słabym punktem może być brak doświadczenia politycznego. W materiale zaznaczono również, że Riner urodził się na francuskiej karaibskiej wyspie Gwadelupie i dorastał w Paryżu.

Reakcja rywali

Kandydatka skrajnej prawicy Marine Le Pen, którą publikacja na ten moment uważa za faworytkę w walce o zastąpienie prezydenta Emmanuela Macrona, powiedziała, że nie może ocenić kampanii Rinera, dopóki nie pozna treści jego programu.

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