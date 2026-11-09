We Francji pięciokrotny mistrz olimpijski w judo Teddy Riner oświadczył, że będzie kandydował na urząd prezydenta. Francuskiej gazecie Le Parisien powiedział, że włączy się do wyścigu wyborczego o prawo zastąpienia obecnego szefa państwa Emmanuela Macrona, informuje Politico.

Stanowisko sportowca

Riner wyjaśnił, że jego decyzja wynika z chęci pokazania, że sytuację we Francji można zmienić na lepsze. Zaznaczył, że nie uważa się za kandydata ani lewego, ani prawego skrzydła politycznego.

Według sportowca jego udział w wyborach wiąże się z chęcią przeciwstawienia się poczuciu lęku i beznadziei, które, jego zdaniem, nasila się wśród ludzi w różnym wieku.

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„Francja jest wielkim krajem. Pozwoliła mi stać się tym, kim jestem dzisiaj, i dała mi możliwość wielkich marzeń. Dziś właśnie tego brakuje. Zniknęły ambicje, zniknęła nadzieja” — powiedział Riner Le Parisien.

Doświadczenie i rozpoznawalność

Riner nie ma doświadczenia politycznego, ale jest jednym z najpopularniejszych sportowców we Francji. Podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 zapalił znicz olimpijski. Riner już w ubiegłym roku sugerował możliwość startu w wyborach prezydenckich.

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