We Francji pięciokrotny mistrz olimpijski w judo Teddy Riner, który zgłosił swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich w 2027 roku, publicznie zdystansował się od prezydenta Emmanuela Macrona. Sportowiec nazwał poparcie prezydenta „zatrutym kielichem”, informuje France 24.

Odpowiedź na słowa Macrona

W poniedziałek Macron oświadczył, że udział Rinera w wyścigu prezydenckim może „jedynie przynieść korzyść krajowi”. Komentując te słowa podczas wizyty na targach francuskich produktów, 37-letni judoka podkreślił: „Nie jestem posłańcem prezydenta”.

Riner ogłosił zamiar kandydowania w poniedziałek. Wtedy powiedział, że obawia się głębokiego podziału Francji. Sportowiec przedstawia się jako alternatywa dla wyborców, którzy nie chcą wybierać między dwoma politycznymi skrajnościami — skrajną prawicą i radykalną lewicą.

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Pozycjonowanie kandydata

Sportowiec z francuskiego terytorium zamorskiego Gwadelupy twierdził, że nie należy ani do lewicy, ani do prawicy. Jednocześnie niektórzy oskarżali go o dążenie do powtórzenia politycznej drogi Macrona.

Według sondaży w pierwszej turze wyborów prezydenckich może zwyciężyć kandydatka skrajnej prawicy Marine Le Pen, a w drugiej turze może zmierzyć się z nią kandydat radykalnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Były premier Édouard Philippe, jak zaznacza France 24, w ostatnich miesiącach spadł w sondażach z drugiego na trzecie miejsce.

W wywiadzie dla Le Parisien Riner wyrażał poparcie dla reformy emerytalnej i obniżenia składek socjalnych. Jednocześnie mówił o nierówności szans młodych ludzi ze względu na pochodzenie, nazwisko lub kolor skóry.

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