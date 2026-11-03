W Kenii Komisja ds. Etyki i Walki z Korupcją (EACC) bada urzędnika Ministerstwa Środowiska, który według komisji mógł wykorzystać 10 spółek, aby czerpać korzyści z przetargów o łącznej wartości 385 993 652 szylingów kenijskich. Urzędnik pracuje w ministerstwie od 2009 roku i pełni służbę w Departamencie Stanu ds. Środowiska, Zmian Klimatu i Leśnictwa.

Jak informuje Nation Kenya, EACC uważa, że urzędnik nie ujawnił swoich interesów w spółkach, które wygrywały przetargi w tym samym ministerstwie. Domniemane machinacje dotyczą 11 lat finansowych — od 2014/2015 do 2024/2025.

Zalecane zarzuty

EACC zaleciła postawienie urzędnikowi zarzutów w 10 przypadkach nabycia dochodów pochodzących z przestępstwa, 10 przypadkach prania pieniędzy, konfliktu interesów oraz wykorzystania dochodów pochodzących z przestępstwa. Zalecenia dotyczą również 10 spółek, ich dyrektorów, właścicieli oraz osób uprawnionych do podpisu na rachunkach bankowych.

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Według komisji spółki otrzymały od ministerstwa 385 993 652,65 szylinga kenijskiego. EACC określiła te środki jako prawdopodobne dochody z przestępstwa i stwierdziła, że dyrektorzy, właściciele oraz osoby uprawnione do podpisu na rachunkach bankowych mogli ukrywać ich pochodzenie poprzez pranie pieniędzy.

Materiały zwrócono do uzupełnienia

30 czerwca 2026 roku EACC przekazała materiały ze śledztwa dyrektorowi prokuratury publicznej Kenii Rensonowi Ingondze. Zwrócił on sprawę komisji w celu usunięcia uchybień przed możliwym skierowaniem materiałów do sądu.

Wśród spółek sprawdzanych w ramach sprawy wymieniono Concept Three Company Ltd, ELMS Africa, Syndou Company Ltd, Tads Enterprises Ltd, Ping Transline Solutions Ltd, Denk Enterprises Ltd, Jenntech Systems Company Limited, Alibaba Tours and Travel Limited, Big Sky Tyres oraz Mijek Digital Systems Limited. EACC ustala także, czy urzędnik mógł wpływać na wyniki przetargów na korzyść spółek, które komisja uważa za powiązane z nim.

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