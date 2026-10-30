Japońska spółka kolejowa East Japan Railway zaangażowała dwie kozy do pielęgnacji zarośniętej trawy i chwastów w pobliżu stacji Yotsuya w Tokio. Roczny kozioł Nagi i dwuletnia koza Pokke przebywają w specjalnie przygotowanym zagrodzie obok ruchliwego węzła komunikacyjnego i zjadają roślinność.

Jak donosi The Japan Times, inicjatywa jest ekologicznym sposobem utrzymania tego terenu. Pracownicy East Japan Railway czasem prowadzą zwierzęta na smyczach do miejsc o gęstszej roślinności.

Uwaga odwiedzających

Zwierzęta obserwują z mostu obok stacji studenci, pracownicy i inni przechodnie. Student pobliskiego Uniwersytetu Sophia Yifan Zhu powiedział, że niemal codziennie przechodzi obok tego miejsca, a obserwowanie kóz daje mu poczucie spokoju.

Uczennica Lilly Sawai, która zauważyła kozy w drodze ze szkoły, zaczęła regularnie przychodzić do nich wraz z kolegami z klasy. Według publikacji Nagi i Pokke stali się bohaterami licznych wpisów w mediach społecznościowych, a ich popularność zainspirowała również stworzenie monety kryptowalutowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Praca do grudnia

Przedstawiciel East Japan Railway oświadczył, że pomysł wykorzystania kóz do walki z zaroślami zaproponował jeden z pracowników firmy. Spółka kolejowa nie spodziewała się tak szerokiego zainteresowania projektem.

Kozy pozostaną przy stacji do grudnia albo do czasu, aż zjedzą nadmiar roślinności. Wykorzystywanie kóz do pielęgnacji terenów zielonych w japońskich miastach nie jest nowością: Seibu Railway uruchomiła podobną inicjatywę w 2009 roku.

Profesor Uniwersytetu Gifu Masato Yaiota, który był współautorem badania o korzyściach z wypasu kóz, zauważył, że takie podejście nie powoduje hałasu charakterystycznego dla mechanicznego koszenia, może wspierać bioróżnorodność i ograniczać nadmierne stosowanie herbicydów.

Czytaj nas na