Władze stanów Ebonyi i Enugu w południowo-wschodniej Nigerii poinformowały, że rozwijają zintegrowane rancza hodowlane, aby zwiększyć produkcję zwierzęcą i przejść od swobodnego wypasu do zorganizowanego chowu zwierząt. Informuje o tym Premium Times, powołując się na Nigeryjską Agencję Informacyjną.

Projekt w Ebonyi

W stanie Ebonyi zintegrowane ranczo hodowlane jest rozwijane w Iziangbo, na obszarze samorządowym Ohaukwu. Koordynator programu wsparcia produktywności i odporności hodowli zwierząt Victor Nwite powiedział, że projekt rozpoczęto w 2024 roku przy wsparciu Banku Światowego po zarządzeniu gubernatora Francisa Nwifuru, aby scentralizować rozwój hodowli zwierząt w stanie.

Według Nwite ranczo zajmie około 292 hektarów na terenie dawnego centrum badań weterynaryjnych. Będzie przeznaczone do utrzymywania bydła, owiec, kóz, świń i małych gatunków zwierząt. Władze stanowe przeznaczyły 150 mln nair jako współfinansowanie projektu.

Wśród planowanych obiektów są zautomatyzowana ubojnia, centrum sztucznego unasienniania, kliniki weterynaryjne i szpitale dla zwierząt, targ zwierząt gospodarskich, centra przetwarzania pasz oraz niewielka tama.

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Centrum w Enugu

W stanie Enugu władze tworzą zintegrowane centrum rozwoju hodowli zwierząt w społeczności Owo, na obszarze Nkanu East. Komisarz ds. rolnictwa i agrobiznesu Patrick Ubru oświadczył, że ranczo będzie miało powierzchnię ponad 11 tys. hektarów i będzie mogło pomieścić do 15 tys. sztuk bydła.

Projekt przewiduje zautomatyzowany kompleks przetwórstwa mięsa, nawadniane pastwiska dostosowane do klimatu, usługi weterynaryjne oraz targ zwierząt gospodarskich. Ubru uważa, że ranczo pomoże zmniejszyć długotrwałe spory między rolnikami a pasterzami. Emma Ene, przewodniczący Ogólnonigeryjskiego Stowarzyszenia Rolników w Enugu, również oświadczył, że obiekt może ochronić pola przed stratami powodowanymi przez zwierzęta wchodzące na grunty rolne.

Jednocześnie komisarz ds. informacji i reorientacji wartości stanu Anambra Law Mefor poinformował, że w stanie nie ma rancz i nie planuje się ich utworzenia w najbliższym czasie. Jak powiedział, działa tam system, w ramach którego pasterzom wyjaśnia się, że zwierząt nie można wpuszczać na ziemie rolników.

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