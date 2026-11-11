Trener reprezentacji Japonii w rugby Eddie Jones powiedział, że jego zespół spróbuje wyprowadzić Anglię z równowagi w meczu testowym Nations Championship, który odbędzie się 14 listopada na Allianz Stadium w Twickenham w Anglii. Były selekcjoner reprezentacji Anglii uważa rywali za faworytów, ale zasugerował, że mogą już myśleć o kolejnym spotkaniu z Nową Zelandią.

Stawka na presję

Według Sky Sports, Jones w rozmowie z BBC nazwał Japończyków dużymi outsiderami. Powiedział, że zespół musi znaleźć sposób na zakłócenie gry Anglii, która może być nieco rozproszona meczem z Nową Zelandią w przyszłym tygodniu.

Jones zaznaczył, że Japonia chce tworzyć chaos, wybić Anglików z rytmu i wywołać reakcję trybun. Jego zdaniem znaczna uwaga mediów i szum wokół zespołu mogą czasami wywierać presję na zawodników w Anglii.

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Jednocześnie trener wysoko ocenił szkoleniowca Anglików Steve'a Borthwicka, nazywając go wybitnym i bardzo inteligentnym specjalistą.

Anglia po zwycięstwie nad Australią

Reprezentacja Anglii przystępuje do meczu po wygranej 45:22 z Australią w Nations Championship. Zespół Borthwicka zdobył siedem przyłożeń i ustanowił swój rekord punktów zdobytych w meczach z Australią.

Formacja młyna Henry Pollock wszedł po przerwie na nietypowej dla siebie pozycji skrzydłowego i zdobył dwa przyłożenia. Jones zaapelował, by nie przeceniać tego występu: przyznał, że Pollock ma talent i szybkość, ale zauważył, że Anglicy mieli przestrzeń do ataków i nie odczuwali w meczu znaczącej presji.

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