Efekt baksdrostatu utrzymywał się do dwóch lat po leczeniu — The Guardian

W niewielkim badaniu leku baksdrostat obniżenie ciśnienia tętniczego u pacjentów z pierwotnym aldosteronizmem utrzymywało się do dwóch lat po zakończeniu leczenia. Obserwowano w nim 14 pacjentów, u których ciśnienie znacząco spadło podczas trzymiesięcznej próby leku.

Wyniki obserwacji

Po początkowej próbie uczestnicy przyjmowali codzienne tabletki jeszcze przez sześć do 12 miesięcy, a następnie przerwali leczenie. Podczas kolejnych kontroli ich ciśnienie tętnicze pozostawało niższe. Jak informuje The Guardian, niemal jedna czwarta pacjentów przestała przyjmować wszystkie leki na nadciśnienie i miała prawidłowe ciśnienie tętnicze.

Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie New England Journal of Medicine. Kierownik badania, specjalista w dziedzinie nadciśnienia Morris Brown z Queen Mary University of London, nazwał uzyskane dane bardzo obiecującymi.

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Jak działa lek

Baksdrostat należy do inhibitorów syntazy aldosteronu — leków hamujących hormon aldosteron, który podnosi ciśnienie tętnicze. W około 5–10% przypadków nadciśnienia jego przyczyną są niewielkie guzki lub łagodne nowotwory nadnerczy, przez które wytwarzany jest nadmiar tego hormonu. Aldosteron sygnalizuje nerkom zatrzymywanie soli, co sprzyja wzrostowi ciśnienia.

Standardową metodą leczenia pierwotnego aldosteronizmu jest usunięcie zajętego nadnercza, jednak operacja nie zawsze całkowicie eliminuje nadciśnienie, ponieważ mogą na nie wpływać także inne czynniki. Baksdrostat został w tym roku zatwierdzony w USA dla pacjentów, u których ciśnienia tętniczego nie udaje się kontrolować dostępnymi lekami. W Wielkiej Brytanii środek jest oceniany przez Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonalenia Opieki Medycznej (NICE).

Potrzebne jest większe badanie

Profesor medycyny Uniwersytetu Harvarda Mason Freeman, który uczestniczył w pracach, podkreślił, że jest jeszcze za wcześnie, aby twierdzić, iż część pacjentów została wyleczona. Trwa już większe badanie mające zweryfikować wyniki. Brown przypuszcza, że hamowanie aldosteronu może sprzyjać selektywnemu niszczeniu komórek, które nadmiernie wytwarzają ten hormon, ale mechanizm ten jest nadal badany w laboratorium.

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