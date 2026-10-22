Według France 24 Etiopia przejęła kontrolę nad przygranicznym miastem Zalambessa. Wzmocniło to obawy przed możliwym rozszerzeniem konfliktu z Erytreą.

Napięcia między krajami

Jak opisuje France 24, Etiopia i Erytrea coraz bardziej zbliżają się do wojny. Kontrola nad Zalambessą stała się jednym z czynników budzących niepokój o dalszy rozwój sytuacji.

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W materiale zaznaczono również, że istnieją obawy, iż premier Etiopii Abiy Ahmed może wysłać wojska na terytorium Erytrei. Chodzi właśnie o obawy dotyczące możliwego wysłania wojsk, a nie o już ogłoszoną decyzję.

Odcinek Perspective

W odcinku programu Perspective, opublikowanym 22 października 2026 roku, France 24 rozmawiał z Martinem Plautem — starszym pracownikiem naukowym Instytutu Studiów nad Wspólnotą Narodów na Uniwersytecie Londyńskim. Odcinek trwa 10 minut i 07 sekund.

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