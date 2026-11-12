Emiracka spółka Emirates Global Aluminium (EGA) w ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku zmniejszyła skorygowany zysk netto o 9%, do 744 mln dolarów. Firma powiązała to z utratą produkcji i zakłóceniami eksportu po ataku na jej zakłady w Al Taweelah, który EGA określiła jako irański. Informuje o tym The National.

Przychody EGA w okresie styczeń-wrzesień zmniejszyły się o 16% rok do roku, do 5,28 mld dolarów. Zysk netto wyniósł 547 mln dolarów po uwzględnieniu 197 mln dolarów wpływu netto marcowego incydentu, który doprowadził do awaryjnego wstrzymania działalności wszystkich zakładów EGA w Al Taweelah, w Khalifa Industrial Zone w Abu Zabi.

Spadek sprzedaży i alternatywna logistyka

Wolumen sprzedaży aluminium spadł o 36%, do 1,33 mln ton. EGA wyjaśniła to mniejszą dostępnością metalu z Al Taweelah oraz ograniczeniami logistyki wywozowej z ZEA. Firma uruchomiła alternatywne trasy eksportowe przez porty poza Cieśniną Ormuz, aby kontynuować dostawy do klientów.

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We wrześniu EGA zawarła z Gulftainer umowę dotyczącą rozszerzenia eksportu przez porty na wschodnim wybrzeżu ZEA. Porozumienie przewiduje transport do 250 tys. ton aluminium w pierwszym roku i do 300 tys. ton w drugim. Firma przedłużyła także umowę z gwinejską Compagnie des Bauxites de Guinee na dostawy do 4,9 mln ton boksytu rocznie do 2044 roku.

Odbudowa produkcji

EGA poinformowała, że ponownie uruchomiła 766 z 1262 cel elektrolitycznych wymagających restartu w Al Taweelah, czyli 61%. Firma planuje w pełni przywrócić działalność huty w pierwszym kwartale 2027 roku. EGA szacuje koszty pełnego przywrócenia produkcji na około 400 mln dolarów.

Produkcja tlenku glinu w zakładzie EGA wyniosła w ciągu dziewięciu miesięcy 899 tys. ton wobec 1,75 mln ton rok wcześniej. Po wznowieniu działalności w lipcu zakład osiągnął we wrześniu około 70% mocy. Jednocześnie skorygowana marża EBITDA spółki wzrosła z 28% do 30% dzięki wyższym cenom aluminium i kontroli kosztów.

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