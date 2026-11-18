Egipt uważa memorandum o rozgraniczeniu morskim między Libią a Turcją za prawnie nieważne i niestwarzające żadnych zobowiązań dla Kairu. Oświadczył to rzecznik egipskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Nader Zaki, jak podaje The National.

Według Zakiego Egipt nie będzie rozpatrywał tego memorandum, ponieważ nie jest ono dla kraju wiążące. Zaznaczył również, że podstawą wszelkich porozumień powinna być Konwencja o prawie morza z 1982 roku. Urzędnik dodał, że Libia i Turcja uwzględniły obawy strony egipskiej podczas kontaktów z Kairem.

Możliwe odwołanie do instytucji międzynarodowych

Źródła The National w Kairze poinformowały, że egipskie władze rozważają możliwość międzynarodowego arbitrażu w sprawie legalności porozumienia. Według nich Egipt przygotowuje materiały do ewentualnego zwrócenia się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze lub Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza w Hamburgu, aby doprowadzić do unieważnienia memorandum.

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Egipscy eksperci zbierają dokumenty i mapy na poparcie stanowiska, że porozumienie narusza egipską strefę ekonomiczną we wschodniej części Morza Śródziemnego. Źródła twierdzą również, że Kair może argumentować swoje stanowisko tym, iż położenie Turcji we wschodniej części Morza Śródziemnego nie daje jej podstaw do zawarcia z Libią umowy o rozgraniczeniu morskim. Ostateczna decyzja w sprawie zwrócenia się do instytucji międzynarodowych nie została jeszcze podjęta.

Ratyfikacja we wschodniej Libii

W ubiegłym miesiącu parlament administracji we wschodniej Libii ratyfikował memorandum. Administracją tą kieruje dowódca wojskowy generał Chalifa Haftar; wcześniej przez lata sprzeciwiała się ona porozumieniu. Umowę pierwotnie zawarły w 2019 roku Turcja oraz wspierany przez ONZ Rząd Jedności Narodowej w Trypolisie, będący rywalem wschodniej administracji.

Przeciwko umowie występują również sojusznicy Kairu — Grecja i Cypr, a także ZEA, Bahrajn i Unia Europejska. Oświadczali oni, że zatwierdzenie memorandum przez Libię zagraża stabilności na Morzu Śródziemnym. Ministrowie spraw zagranicznych Egiptu Badr Abdelatty i Grecji Giorgos Gerapetritis kontaktowali się co najmniej trzykrotnie po 20 października, kiedy doszło do ratyfikacji, i wyrazili sprzeciw wobec decyzji libijskiej Izby Reprezentantów.

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