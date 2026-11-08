Egipt ogłosił nowe odkrycie gazu ziemnego na Morzu Śródziemnym. Wstępnie oszacowano zasoby gazu w złożu odwiertu poszukiwawczego Nasim-1X na obszarze koncesyjnym Taiba na około 200 mld stóp sześciennych. Poinformował o tym Euronews, powołując się na egipskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych.

Badania techniczne trwają

Podczas wiercenia i oceny odwiertu odkryto warstwę gazonośną o miąższości netto około 15 metrów. Ministerstwo zaznaczyło, że ma ona wyraźne cechy geologiczne i petrofizyczne.

Badania techniczne i ocena złoża nadal trwają. Mają one określić ilość gazu dostępnego do wydobycia, możliwe dobowe poziomy produkcji oraz komercyjną zasadność zagospodarowania złoża. Władze Egiptu nie ogłosiły daty rozpoczęcia wydobycia.

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Podłączenie do infrastruktury

Egipt planuje połączyć odwiert z istniejącymi obiektami produkcyjnymi rurociągiem o długości około 22 kilometrów, który zostanie podłączony do gazociągu Abu Madi – El Gamil. Ma to umożliwić wykorzystanie istniejącej infrastruktury i skrócić czas do rozpoczęcia wydobycia.

Operatorem obszaru Taiba jest włoska firma Eni, która działa we współpracy z australijską firmą Woodside. Wiercenie w imieniu partnerów wykonała egipska firma Petrobel.

Ministerstwo Ropy Naftowej powiązało wynik z intensyfikacją inwestycji i prac poszukiwawczych, poprawą klimatu inwestycyjnego oraz postępami w regulowaniu zaległych płatności wobec zagranicznych firm energetycznych. Egipt dąży do zwiększenia krajowego wydobycia po jego spadku w ostatnich latach, który zwiększył zależność kraju od importu gazu na potrzeby sektora elektroenergetycznego i przemysłowego.

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