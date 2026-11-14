Egipt ostatecznie wpisał organizację Bractwo Muzułmańskie na swoją listę terrorystów. Ostateczne orzeczenie sądowe opublikowano w poniedziałek w oficjalnym biuletynie po kilku latach tymczasowego umieszczania jej w tym wykazie, informuje Asharq Al-Awsat.

Według publikacji kilku przywódców organizacji, w tym jej najwyższy przewodnik Mohamed Badie, pozostaje w więzieniu w sprawach związanych z przemocą, terroryzmem i zabójstwami. Następnego dnia Kairski Sąd Karny w orzeczeniu pierwszej instancji nakazał wpisać na pięć lat na listy terrorystyczne 35 organizacji i 36 osób mających siedzibę w Europie.

Wypowiedzi Trumpa

Prezydent USA Donald Trump, występując w czwartek w Salem News Channel, oświadczył, że Bractwo Muzułmańskie stanowi zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i Europy. Odpowiadając na pytanie, czy organizacja jest bardziej niebezpieczna niż komuniści, nazwał obie siły poważnymi zagrożeniami, jednak zasugerował, że obecnie większe niebezpieczeństwo stanowi Bractwo Muzułmańskie.

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Badacze ruchów ekstremistycznych Mounir Adeeb i Hisham al-Naggar powiedzieli Asharq Al-Awsat, że takie wypowiedzi mogą wzmocnić wysiłki Kairu na rzecz ograniczenia działalności organizacji w kraju i za granicą. Adeeb zaznaczył, że współpraca międzynarodowa w tej kwestii powinna opierać się na danych wywiadowczych, dowodach i procedurach prawnych, a nie wyłącznie na ocenach politycznych.

Kroki międzynarodowe

Jak pisze publikacja, 24 listopada 2025 roku Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, w którym polecił Departamentowi Stanu i Departamentowi Skarbu USA rozważenie uznania za terrorystyczne oddziałów organizacji w Egipcie, Jordanii i Libanie. W styczniu USA nadały egipskiemu i jordańskiemu oddziałom status specjalnie wyznaczonych globalnych terrorystów, a libańskiemu — status zagranicznej organizacji terrorystycznej. W marcu, według Asharq Al-Awsat, oznaczenia terrorystyczne otrzymało również sudańskie Bractwo Muzułmańskie.

Argentyna w tym roku również wpisała egipski, jordański i libański oddział organizacji na listy terrorystyczne. 8 października Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do opracowania wspólnej strategii UE wobec sieci powiązanych z Bractwem Muzułmańskim.

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