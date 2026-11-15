Reprezentacja juniorów Egiptu zajęła szóste miejsce w finale juniorskiego Pucharu Davisa dla tenisistów do lat 16 w Kairze. To najlepszy wynik kraju w tym turnieju. Zawody odbyły się w kairskim klubie Smash Sporting Club i po raz pierwszy były organizowane na kontynencie afrykańskim.

W finałach wystąpiło po 16 drużyn chłopców i dziewcząt z różnych krajów. Francja wygrała juniorski Puchar Davisa, a Czechy zdobyły tytuł w juniorskim Pucharze Billie Jean King. Największą uwagę gospodarzy przyciągnęli Mohamed Genidy, Youssef Mourid i Younis Hussein, informuje The National.

Zwycięstwa w grupie

15-letni Genidy nie przegrał ani jednego meczu w singlu ani deblu w fazie grupowej. Egipcjanie pokonali Serbię, Australię i Kanadę, zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie i po raz pierwszy w historii awansowali do ćwierćfinału.

W ćwierćfinale Genidy pokonał reprezentanta Czech w meczu singlowym, jednak wraz z Mouridem przegrał decydujący mecz deblowy. Następnego dnia zwycięstwa Mourida i Genidy’ego w singlu zapewniły Egiptowi wygraną z Indiami. W meczu o piąte miejsce drużyna przegrała z Hiszpanią w decydującym spotkaniu deblowym.

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Genidy trenuje w Barcelonie

Genidy wcześniej przez dwa lata trenował w Smash Sporting Club, a w tym sezonie przeniósł się do Barcelony, gdzie ćwiczy w akademii TEC Carles Ferrer Salat pod kierunkiem trenera Carlosa Rodrigueza. W ubiegłym roku Egipcjanin zdobył tytuł deblowy na Les Petits As, wygrał singiel U14 na Eddie Herr oraz dotarł do finałów U14 w singlu i deblu na Orange Bowl.

W tym roku zdobył cztery tytuły juniorskie — jeden J200, dwa J100 i jeden J60 — oraz po raz pierwszy znalazł się w czołowej setce światowego rankingu juniorów. Jego celem na następny sezon jest utrzymanie się w czołowej 60, aby zagrać w juniorskich turniejach wielkoszlemowych, począwszy od Australian Open w styczniu.

Kapitan egipskiej drużyny Yehia El-Sallali oświadczył, że udział w zawodach tej skali daje zawodnikom doświadczenie i może inspirować kolejne pokolenia. Jak powiedział, lokalne władze tenisowe zwiększyły również liczbę międzynarodowych turniejów juniorskich w Egipcie, aby młodzi sportowcy mogli zdobywać doświadczenie bez kosztownych wyjazdów za granicę.

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