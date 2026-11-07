Egipski Związek Piłki Nożnej zakończył współpracę z selekcjonerem reprezentacji Hossamem Hassanem i powołał Alego Mahera na jego następcę. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie związku.

Zmiana na czele reprezentacji

60-letni Hassan wcześniej przedłużył kontrakt z reprezentacją Egiptu do 2030 roku po awansie drużyny do 1/8 finału tegorocznych mistrzostw świata. Jednocześnie związek piłkarski oświadczył, że decyzję o zmianie trenera podjęto po analizie ostatnich wydarzeń.

Pod wodzą Hassana reprezentacja Egiptu odniosła pierwsze w historii zwycięstwo na mistrzostwach świata — nad Nową Zelandią. Następnie drużyna pokonała Australię w serii rzutów karnych w 1/16 finału, a w meczu 1/8 finału przegrała z Argentyną 2:3, choć prowadziła.

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Incydent z Salahem i statystyki Hassana

We wrześniu uwagę na pracę trenera zwrócił domowy remis 0:0 z Angolą w eliminacjach Pucharu Narodów Afryki. Hassan zmienił Mohameda Salaha w 60. minucie meczu. Napastnik tureckiego Trabzonsporu opuścił następnie zgrupowanie reprezentacji, a związek wyjaśnił jego nieobecność w meczu z Sudanem Południowym niechęcią zawodnika do gry na sztucznej nawierzchni.

Prezes Egipskiego Związku Piłki Nożnej Hany Abu Rida poleciał w tym miesiącu do Turcji na spotkanie z Salahem. Hassan otrzymał także od FIFA karę dyskwalifikacji na trzy mecze po krytyce sędziego spotkania z Argentyną. W 38 meczach na czele reprezentacji odniósł 21 zwycięstw, 10 razy zremisował i poniósł siedem porażek.

52-letni Maher obejmie reprezentację po udanym okresie pracy z klubem Ceramica Cleopatra. W tym miesiącu reprezentacja Egiptu dwukrotnie zagra z Malawi w eliminacjach Pucharu Narodów Afryki.

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