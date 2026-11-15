Egipt przeznaczył około 112 mln metrów kwadratowych państwowej ziemi na wybrzeżu Zatoki Sueskiej, którą można wykorzystać do zmniejszenia długu publicznego. Odpowiedni dekret prezydenta Abdela Fataha as-Sisiego został upubliczniony w ubiegłym tygodniu, informuje The National.

Możliwości wykorzystania działki

Minister finansów Ahmed Kouchouk oświadczył, że jego resort przygotowuje strategiczny plan rozwoju wydzielonego terytorium nad Morzem Czerwonym. Wśród możliwych mechanizmów wymienił partnerstwa z sektorem prywatnym, przyznawanie praw do użytkowania ziemi oraz wymianę części inwestycji na niespłacone długi.

Według ministra wpływy z wykorzystania tego terytorium mają poprawić wskaźniki zadłużenia i uwolnić środki na usługi społeczne i publiczne. Jednocześnie nie podał harmonogramu realizacji planu ani szacunkowej wartości działki.

Członek komisji spraw gospodarczych Izby Reprezentantów Mohamed Fouad złożył oficjalny wniosek do przewodniczącego parlamentu. Domaga się wyjaśnienia, w jaki sposób ziemia zostanie wykorzystana do zmniejszenia długu, jak wpłynie to na łączną wartość zadłużenia oraz czy wcześniejsze podobne wydzielenia gruntów przyniosły rezultaty.

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Wcześniejsze decyzje dotyczące ziemi i cele zadłużeniowe

W czerwcu 2025 roku Egipt zarezerwował około 174 mln metrów kwadratowych ziemi w Ras Shokeir na zmniejszenie długu i finansowanie islamskie. Według doniesień państwowych mediów lokalny program islamskich obligacji pozyskał około 26,8 mld funtów egipskich, czyli 502 mln dolarów, podczas pierwszej sprzedaży w ubiegłym roku.

Po upublicznieniu dekretu premier Mostafa Madbouly spotkał się z Kouchoukiem, aby omówić zalecenia Egypt Forum 2026 dotyczące zmniejszenia długu. Zalecenia forum przewidują obniżenie długu publicznego do około 69,5% PKB do 2030 roku z obecnego poziomu 81,9%, a także wprowadzenie limitów zadłużenia.

Kouchouk oświadczył, że dług sektora budżetowego w ciągu ostatnich trzech lat spadł z 96% PKB, a budżet w roku fiskalnym 2025/26 był nadwyżkowy bez uwzględnienia płatności odsetkowych. Pod koniec marca dług sektora budżetowego wynosił 17,85 bln funtów egipskich, czyli 328 mld dolarów, z czego 4,17 bln funtów, czyli 76,6 mld dolarów, stanowiły zobowiązania zewnętrzne.

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