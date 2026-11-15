Egipt wznowił działalność swojej ambasady w stolicy Libii, Trypolisie, po 12-letniej przerwie. Krok ten stanowi zauważalną zmianę w relacjach Kairu z administracją mającą siedzibę na zachodzie kraju, poinformował The National.

Przywrócenie obecności dyplomatycznej

Egipt zamknął ambasadę w Trypolisie w 2014 roku. Wówczas szereg zagranicznych misji dyplomatycznych opuścił Libię w obliczu eskalacji konfliktu, podczas którego w kraju powstały rywalizujące rządy.

Według egipskiego ministra spraw zagranicznych Badra Abdelatty’ego wznowienie działalności placówki dyplomatycznej odpowiada głębokim więziom ludzkim i kulturowym między Egiptem a Libią.

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Relacje Kairu z libijskimi siłami

Kair był jednym z najbardziej wyraźnych zwolenników feldmarszałka Chalify Haftara, który jest wpływową postacią w administracji we wschodniej Libii, rywalizującej z rządem w Trypolisie.

Jednocześnie relacje Egiptu ze wschodnią administracją uległy ostatnio pogorszeniu. W ubiegłym miesiącu wschodni parlament ratyfikował porozumienie o delimitacji stref morskich z Turcją, zawarte w 2019 roku między Ankarą a zachodnią administracją Libii. Egipt i Grecja uważają to porozumienie za naruszenie prawa międzynarodowego.

Libia pozostaje niestabilna od obalenia reżimu Muammara Kaddafiego podczas wspieranego przez NATO powstania w 2011 roku. Administracje na wschodzie i zachodzie kraju wielokrotnie wchodziły w konfrontację i otwarte działania zbrojne.

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