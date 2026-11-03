Egipt oświadczył, że kraj ma zapasy podstawowych produktów żywnościowych na sześć miesięcy. W obliczu obaw przed nową rundą konfrontacji między USA a Iranem kilka państw Bliskiego Wschodu prowadzi ćwiczenia i inne działania zwiększające gotowość, poinformował The National.

Według publikacji egipskie władze monitorują strategiczne rezerwy podstawowych towarów, przede wszystkim mąki pszennej. Jest to związane z ryzykiem zakłócenia łańcuchów dostaw w razie działań zbrojnych na dużą skalę na Morzu Czerwonym. Pod koniec października państwowy importer Future of Egypt kupił pięć partii pszenicy — był to jeden z największych zakupów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Ćwiczenia w regionie

W Katarze przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia reagowania kryzysowego na międzynarodowym lotnisku Hamad w ramach corocznych ćwiczeń krajowych. Qatar Airways poinformowały o działaniach związanych z planowaniem awaryjnym i sprawdzaniem gotowości operacyjnej, przez które na lotnisku i w przyległej przestrzeni powietrznej mogła być widoczna dodatkowa aktywność.

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Źródła The National w Kairze przekazały, że egipskie siły zbrojne postawiono w stan podwyższonej gotowości, a systemy obrony powietrznej wzmocniono wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego i w pobliżu Kanału Sueskiego. Izraelska armia zapowiedziała ćwiczenia brygady poszukiwawczo-ratowniczej z realizacją scenariuszy wielofrontowych. Pod koniec października wspólne ćwiczenia przeprowadziły jordańskie struktury wojskowe i bezpieczeństwa, a libańscy i brytyjscy wojskowi zakończyli trzytygodniowe manewry w Libanie.

Instrukcja na wypadek ataku nuklearnego

Irańskie media państwowe rozpowszechniły instrukcję wideo dla ludności na wypadek ataku nuklearnego. Zaleca ona schronienie się w pomieszczeniu i niepatrzenie w kierunku wybuchu. Jeśli w pobliżu nie ma schronienia, ludziom zaleca się położyć za przeszkodą, osłonić głowę i twarz, a po przejściu fali uderzeniowej wejść do najbliższego budynku, nie pozostając na zewnątrz ani nie chroniąc się w samochodzie.

Prezydent Egiptu Abdel Fattah as-Sisi oświadczył, że eskalacja militarna będzie miała katastrofalne skutki dla regionu i świata, oraz wezwał strony do znalezienia rozwiązania dyplomatycznego. Minister spraw zagranicznych Egiptu Badr Abdelatty na forum IISS Manama Dialogue w Bahrajnie ostrzegł, że nowa runda działań zbrojnych będzie bardziej niebezpieczna i niszczycielska oraz nie przyniesie rezultatu.

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