Egipt rozpoczął wydobycie gazu ziemnego na morskim złożu Mina West na Morzu Śródziemnym. Oczekuje się, że złoże będzie dostarczać na krajowy rynek do 160 mln standardowych stóp sześciennych gazu dziennie, poinformowała Anadolu Agency.

Udziały Shell i KUFPEC

O rozpoczęciu produkcji poinformowali partnerzy projektu: Shell Egypt i Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company, czyli KUFPEC. Wydobycie rozpoczęło się trzy lata po odkryciu złoża.

Mina West znajduje się w obrębie koncesji North East El Amriya na Morzu Śródziemnym. Shell posiada 60% udziałów w projekcie, a egipska spółka zależna KUFPEC — pozostałe 40%.

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Podłączenie do sieci gazowej

Partnerzy zatwierdzili zagospodarowanie złoża w czerwcu 2025 roku. Nowy siedmiokilometrowy rurociąg łączy Mina West z istniejącą infrastrukturą West Delta Deep Marine. Gaz trafia do zakładu przetwórczego Burullus, a następnie jest dostarczany do krajowej sieci gazowej Egiptu.

Shell zaznaczył, że wykorzystanie istniejących obiektów infrastruktury pomogło przyspieszyć realizację projektu. Egipt dąży do zwiększenia własnego wydobycia gazu dzięki inwestycjom, poszukiwaniom i zagospodarowaniu złóż do około 4,2 mld stóp sześciennych dziennie pod koniec roku fiskalnego 2026–2027. Ma to zmniejszyć różnicę między krajową podażą a rosnącym popytem, a także ograniczyć zależność kraju od importu gazu.

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