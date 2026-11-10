Egipt na stałe wpisał organizację Bracia Muzułmańscy na państwową listę organizacji terrorystycznych. Decyzja prokuratury zastąpiła tymczasowy wpis obowiązujący od grudnia 2022 roku, informuje The National.

Decyzja prokuratury

Decyzja weszła w życie po publikacji 8 listopada w Al-Waqa’i Al-Masriya, egipskim rządowym wydawnictwie prawnym. Ustanawia ona bezterminowy status organizacji zgodnie z ustawą z 2015 roku o organizacjach i osobach terrorystycznych.

Wpis na listę oznacza zakaz działalności organizacji, zgromadzeń i zbierania funduszy, zamknięcie jej siedzib oraz zamrożenie aktywów. W komunikacie powołano się na orzeczenie Kairskiego Sądu Karnego z maja 2023 roku oraz decyzję Sądu Kasacyjnego wydaną w kwietniu.

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Oddzielny wpis dla trzech osób

Oddzielnie na stałe wpisano na listę indywidualnych terrorystów trzech mężczyzn powiązanych z Braćmi Muzułmańskimi, po ich skazaniu. Przewidziano wobec nich ograniczenia, w tym zakaz wyjazdu za granicę, zamrożenie aktywów oraz ograniczenie prawa do zajmowania stanowisk państwowych.

Wpisanie organizacji i poszczególnych osób na listy to odrębne procedury prawne: status Braci Muzułmańskich nie oznacza automatycznego wpisania na indywidualną listę każdej osoby powiązanej z grupą. Egipt po raz pierwszy uznał organizację za terrorystyczną w grudniu 2013 roku, po tym jak wojsko odsunęło od władzy prezydenta Mohameda Morsiego, należącego do tego ruchu, w następstwie masowych protestów przeciwko jego rządom.

W styczniu Departament Skarbu USA również wpisał egipski i jordański oddział Braci Muzułmańskich na listę specjalnie wyznaczonych globalnych terrorystów, oskarżając je o materialne wspieranie Hamasu. Amerykańskie sankcje przewidują zamrożenie aktywów znajdujących się w jurysdykcji USA oraz ogólny zakaz transakcji z tymi podmiotami dla obywateli i firm z USA.

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