Egipt na stałe wpisał Braci Muzułmańskich na listę organizacji terrorystycznych — The National
Egipt na stałe wpisał organizację Bracia Muzułmańscy na państwową listę organizacji terrorystycznych. Decyzja prokuratury zastąpiła tymczasowy wpis obowiązujący od grudnia 2022 roku, informuje The National.
Decyzja prokuratury
Decyzja weszła w życie po publikacji 8 listopada w Al-Waqa’i Al-Masriya, egipskim rządowym wydawnictwie prawnym. Ustanawia ona bezterminowy status organizacji zgodnie z ustawą z 2015 roku o organizacjach i osobach terrorystycznych.
Wpis na listę oznacza zakaz działalności organizacji, zgromadzeń i zbierania funduszy, zamknięcie jej siedzib oraz zamrożenie aktywów. W komunikacie powołano się na orzeczenie Kairskiego Sądu Karnego z maja 2023 roku oraz decyzję Sądu Kasacyjnego wydaną w kwietniu.
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Oddzielny wpis dla trzech osób
Oddzielnie na stałe wpisano na listę indywidualnych terrorystów trzech mężczyzn powiązanych z Braćmi Muzułmańskimi, po ich skazaniu. Przewidziano wobec nich ograniczenia, w tym zakaz wyjazdu za granicę, zamrożenie aktywów oraz ograniczenie prawa do zajmowania stanowisk państwowych.
Wpisanie organizacji i poszczególnych osób na listy to odrębne procedury prawne: status Braci Muzułmańskich nie oznacza automatycznego wpisania na indywidualną listę każdej osoby powiązanej z grupą. Egipt po raz pierwszy uznał organizację za terrorystyczną w grudniu 2013 roku, po tym jak wojsko odsunęło od władzy prezydenta Mohameda Morsiego, należącego do tego ruchu, w następstwie masowych protestów przeciwko jego rządom.
W styczniu Departament Skarbu USA również wpisał egipski i jordański oddział Braci Muzułmańskich na listę specjalnie wyznaczonych globalnych terrorystów, oskarżając je o materialne wspieranie Hamasu. Amerykańskie sankcje przewidują zamrożenie aktywów znajdujących się w jurysdykcji USA oraz ogólny zakaz transakcji z tymi podmiotami dla obywateli i firm z USA.