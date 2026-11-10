Zużycie energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych, według prognozy amerykańskiej Administracji Informacji Energetycznej, osiągnie rekordowe poziomy w 2026 i 2027 roku. Jak informuje Channel NewsAsia, urząd wiąże wzrost popytu przede wszystkim z rozwojem centrów danych dla systemów sztucznej inteligencji oraz elektryfikacją ogrzewania i transportu.

Według szacunków EIA całkowity popyt na energię elektryczną wzrośnie z rekordowych 4216 mld kWh w 2025 roku do 4306 mld kWh w 2026 roku i 4370 mld kWh w 2027 roku. Jeśli prognoza się sprawdzi, 2026 rok będzie trzecim z rzędu rokiem rekordowego zużycia energii w kraju.

Popyt w sektorze mieszkaniowym i komercyjnym

W 2026 roku sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom gospodarstw domowych ma osiągnąć 1546 mld kWh, klientom komercyjnym — 1557 mld kWh, a odbiorcom przemysłowym — 1061 mld kWh. W sektorze mieszkaniowym i komercyjnym wartości te przekroczą poprzednie maksima odnotowane w 2025 roku, wynoszące odpowiednio 1519 mld i 1503 mld kWh.

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Najwyższy poziom sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom przemysłowym wyniósł 1064 mld kWh w 2000 roku. Tym samym prognoza na 2026 rok będzie zbliżona do tego historycznego maksimum.

Zmiany w strukturze wytwarzania energii

EIA oczekuje również spadku udziału węgla w produkcji energii elektrycznej: z 17% w 2025 roku do 15% w 2026 i 2027 roku. Udział gazu ziemnego, według prognozy, pozostanie na poziomie 40% w 2026 roku, a w 2027 roku spadnie do 39%.

Jednocześnie udział odnawialnych źródeł energii ma wzrosnąć z około 24% w 2025 roku do 25% w 2026 roku i 28% w 2027 roku. Według szacunków urzędu udział energetyki jądrowej będzie wynosił 18% w całym okresie 2025–2027.

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