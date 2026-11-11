W Niemczech Europejska Rada ds. Innowacji przekaże około 3,8 mln euro międzynarodowemu projektowi badawczemu ADVANCE, którego celem jest opracowanie terapeutycznej szczepionki mRNA do leczenia raka wątrobowokomórkowego — najczęstszej postaci raka wątroby. W projekcie uczestniczy Uniwersytecka Medycyna we Frankfurcie, a w skład konsorcjum wchodzą badacze z Hiszpanii, Niderlandów i Niemiec, podaje News-Medical.

Poszukiwanie celów odpowiedzi immunologicznej

Zespół ADVANCE poszukuje peptydów specyficznych dla komórek nowotworowych w raku wątrobowokomórkowym. Celem badaczy jest znalezienie struktur, które pozwolą układowi odpornościowemu odróżniać komórki rakowe od zdrowych tkanek.

W szczególności będą badane tak zwane ciemne peptydy, których w komórkach nowotworowych jest więcej w warunkach stresu komórkowego. Zespół Andreasa Schlossera z Oddziału Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersyteckiej Medycyny we Frankfurcie planuje połączyć spektrometrię mas, sekwencjonowanie RNA, metody obliczeniowe i sztuczną inteligencję. Ma to pomóc ustalić, które ciemne peptydy są prezentowane na komórkach raka wątroby i w dużej mierze nie występują w zdrowych tkankach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zasada działania potencjalnej szczepionki

Jeśli określone peptydy okażą się wystarczająco specyficzne dla guza i będą mogły wywołać odpowiedź immunologiczną, planowane jest tworzenie na ich podstawie kandydatów na szczepionkę mRNA. mRNA będzie zawierać instrukcje wytwarzania takich peptydów, a dla ochrony zostanie umieszczone w nanocząstkach lipidowych.

Zgodnie z planem projektu nanocząstki mają być pochłaniane przez komórki odpornościowe lub inne komórki. Korzystając z instrukcji zawartych w mRNA, komórki te będą wytwarzać peptydy i prezentować je na swojej powierzchni, aby wywołać ukierunkowaną odpowiedź limfocytów T przeciwko komórkom raka wątroby.

Koordynator projektu Puri Fortes z Cima Universidad de Navarra w Hiszpanii oświadczył, że celem ADVANCE jest wykazanie dowodu koncepcji skuteczności terapeutycznej szczepionki RNA pierwszej w swojej klasie. Projekt wybrano w ramach EIC Pathfinder Open — instrumentu finansowania UE w programie Horizon Europe, który wspiera wczesne badania obarczone znacznym ryzykiem naukowym i technologicznym. Przed możliwym zastosowaniem klinicznym opracowanie nadal wymaga dalszych etapów badań i testów.

Czytaj nas na