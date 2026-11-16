Obrońca klubu NFL Detroit Lions, Aidan Hutchinson, opuści resztę sezonu z powodu urazu prawego kolana, którego doznał podczas celebracji sacka w meczu przeciwko New England Patriots w Monachium w Niemczech. Lions wygrali 35:10 na Allianz Arenie.

Uraz po sacku

Hutchinson zanotował sacka na rozgrywającym Patriots, Drake’u Maye’u, przy trzeciej próbie podczas pierwszego posiadania piłki przez rywali. Następnie podskoczył, ale zaraz po lądowaniu upadł na murawę i chwycił się za prawe kolano. Później zawodnik o własnych siłach dotarł do namiotu medycznego, a następnie ostrożnie udał się do szatni i nie wrócił już na boisko.

Jak informuje Sky Sports News, insider NFL Network Ian Rapoport przekazał, że wstępne badania wykazały u Hutchinsona zerwanie więzadła krzyżowego przedniego. Z tego powodu nie zagra do końca sezonu.

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Statystyki i najbliższe mecze

W obecnym sezonie Hutchinson ma sześć sacków i 50 wywarć presji na rozgrywającym. W sezonie 2025 był liderem zespołu pod względem sacków, ustanawiając rekord kariery — 14,5. W 2024 roku obrońca opuścił 12 meczów z powodu złamań kości piszczelowej i strzałkowej.

Kolejnym rywalem Lions, którzy mają bilans 7-2, będą Tampa Bay Buccaneers. Następnie zespół podejmie Chicago Bears w Święto Dziękczynienia.

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